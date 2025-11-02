على خُطى الأسطورة.. كريستيانو جونيور يخطف الأضواء والأب يحتفي

شهدت بطولة كأس الاتحادات تحت 16 عاما المقامة في تركيا، لحظة استثنائية لعائلة رونالدو، بعدما سجل كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول أهدافه الرسمية بقميص منتخب البرتغال، خلال الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب ويلز مساء السبت.

هدف أول بنكهة برتغالية خالصة

جاء هدف جونيور في الدقيقة 42 من الشوط الأول، إثر هجمة جماعية متقنة أنهاها بتسديدة أرضية ذكية على يمين حارس ويلز، ليمنح منتخب بلاده التقدم بثقة قبل نهاية الشوط.

ولم يكمل اللاعب المباراة، إذ تم استبداله في الدقيقة 62 بزميله رافائيل كابرال، الذي أضاف الهدفين الثاني والثالث للبرتغال.

رونالدو الأب يحتفي بنجله عبر انستجرام بعد تألقه أمام ويلز

تفاعل النجم كريستيانو رونالدو (40 عاما) مع إنجاز نجله عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، حيث أعاد نشر مقطع الهدف على خاصية "الستوري" مرفقا برمز تعبيري يدل على الفخر والإعجاب، في لقطة خطفت أنظار الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موهبة تسير بثبات على خطى الأب

كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 15 عاما، يخوض أولى تجاربه الدولية مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما، بعد أن مثل منتخب تحت 15 عامًا سابقا.

ويظهر الشاب البرتغالي قدرات هجومية واعدة، إذ يتميز بالسرعة والمراوغة والدقة في التسديد، ما جعل جماهير الكرة تضعه تحت المجهر باعتباره الوريث الطبيعي لموهبة والده الأسطوري.

من أكاديميات أوروبا إلى النصر السعودي

بدأ جونيور مسيرته في أكاديميات يوفنتوس الإيطالي، ثم واصل تطوره في فرق مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى نادي النصر السعودي في يناير 2023، حيث يواصل اللعب ضمن فرق الفئات السنية.

ويلعب حاليا في مركز الجناح الأيسر، ويبلغ طوله 1.85 مترا، وهو ما يمنحه ميزة بدنية لافتة بالنسبة لعمره.

مستقبل واعد في الأفق

من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب بروز اسم كريستيانو جونيور على الساحة الأوروبية والعالمية، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة التي يحظى بها من الأندية والمنتخبات البرتغالية.

ومع تألقه المبكر بقميص المنتخب الوطني، يبدو أن الابن يسير بخطى واثقة نحو تحقيق حلم والده في استمرار إرث عائلة رونالدو داخل المستطيل الأخضر.