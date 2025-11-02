قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

على خُطى الأسطورة.. كريستيانو جونيور يخطف الأضواء والأب يحتفي

كريستيانو جونيور
كريستيانو جونيور
أمينة الدسوقي

شهدت بطولة كأس الاتحادات تحت 16 عاما المقامة في تركيا، لحظة استثنائية لعائلة رونالدو، بعدما سجل كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول أهدافه الرسمية بقميص منتخب البرتغال، خلال الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب ويلز مساء السبت.

هدف أول بنكهة برتغالية خالصة

جاء هدف جونيور في الدقيقة 42 من الشوط الأول، إثر هجمة جماعية متقنة أنهاها بتسديدة أرضية ذكية على يمين حارس ويلز، ليمنح منتخب بلاده التقدم بثقة قبل نهاية الشوط.

ولم يكمل اللاعب المباراة، إذ تم استبداله في الدقيقة 62 بزميله رافائيل كابرال، الذي أضاف الهدفين الثاني والثالث للبرتغال.

رونالدو الأب يحتفي بنجله عبر انستجرام بعد تألقه أمام ويلز

تفاعل النجم كريستيانو رونالدو (40 عاما) مع إنجاز نجله عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، حيث أعاد نشر مقطع الهدف على خاصية "الستوري" مرفقا برمز تعبيري يدل على الفخر والإعجاب، في لقطة خطفت أنظار الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موهبة تسير بثبات على خطى الأب

كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 15 عاما، يخوض أولى تجاربه الدولية مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما، بعد أن مثل منتخب تحت 15 عامًا سابقا.

كريستيانو جونيور

ويظهر الشاب البرتغالي قدرات هجومية واعدة، إذ يتميز بالسرعة والمراوغة والدقة في التسديد، ما جعل جماهير الكرة تضعه تحت المجهر باعتباره الوريث الطبيعي لموهبة والده الأسطوري.

من أكاديميات أوروبا إلى النصر السعودي

بدأ جونيور مسيرته في أكاديميات يوفنتوس الإيطالي، ثم واصل تطوره في فرق مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى نادي النصر السعودي في يناير 2023، حيث يواصل اللعب ضمن فرق الفئات السنية.

ويلعب حاليا في مركز الجناح الأيسر، ويبلغ طوله 1.85 مترا، وهو ما يمنحه ميزة بدنية لافتة بالنسبة لعمره.

مستقبل واعد في الأفق

من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب بروز اسم كريستيانو جونيور على الساحة الأوروبية والعالمية، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة التي يحظى بها من الأندية والمنتخبات البرتغالية.

ومع تألقه المبكر بقميص المنتخب الوطني، يبدو أن الابن يسير بخطى واثقة نحو تحقيق حلم والده في استمرار إرث عائلة رونالدو داخل المستطيل الأخضر.

بطولة كأس الاتحادات تحت 16 عامًا كأس الاتحادات تحت 16 عامًا كريستيانو جونيور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النجم كريستيانو رونالدو النصر السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

مشاركة رئيس البرلمان العربي بافتتاح المتحف الكبير

يُجسد عبقرية المصريين.. رئيس البرلمان العربي يعلق على افتتاح المتحف الكبير

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يخصص 228 مليون يورو لدعم الأردن خلال 3 أعوام

أرشيفية

الضفة تشتعل.. اعتداءات متزامنة للمستوطنين وإصابات بين المزارعين الفلسطينيين

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد