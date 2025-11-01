رونالدو يقود الفوز على الفيحاء بثنائية في الدوري السعودي

قلب فريق النصر الطاولة على نظيره الفيحاء، ونجح في تحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة السابعة ببطولة الدوري السعودي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

وجاءت ثنائية النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 37، 90+15.

فيما جاء هدف الفيحاء عن طريق جاسون ريميسيرو في الدقيقة 13.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينييجو مارتينيز، نواف بوشل.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق النصر صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق الفيحاء في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.