رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل العالمي لمواجهة الفيحاء، في إطار الجولة السابعة ببطولة الدوري السعودي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينييجو مارتينيز، نواف بوشل.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ويحتل فريق النصر صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق الفيحاء في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.