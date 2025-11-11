رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، عن سعادته بالعيش في المملكة العربية السعودية.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام سعودية: “أعتبر نفسي سعوديًا، وأؤمن بقدرات السعودية وطموحها الكبير في تحقيق التنمية والتطور في شتى المجالات”.

طموح المشاركة في جهود مونديال 2034

وأضاف: “انتقلت إلى السعودية لإيماني بإمكاناتها واكتشف الجميع لاحقا أنني كنت على حق، أرغب أن أكون جزءا من جهود السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وأنا معجب كثيرا بمشروعي العلا والبحر الأحمر، اللذين يعتبران من أبرز المعالم التي تجسد رؤية المملكة المستقبلية”.

وختم: “ما يحدث هنا يجعلني فخورًا بأن أكون جزءا من هذه المرحلة التاريخية، أستمتع بكل لحظة أعيشها في السعودية”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر السعودي عام 2023 في صفقة مجانية، عقب إنهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يتوج كريستيانو رونالدو بأي بطولة رسمية منذ انضمامه إلى نادي النصر، حيث حقق لقب البطولة العربية .