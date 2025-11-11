قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
رئيس مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء سلاحًا لتجويع المواطنين
نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي
شوبير يحسم جدل تفاوض الأهلي مع مصطفى محمد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، عن سعادته بالعيش في المملكة العربية السعودية.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام سعودية: “أعتبر نفسي سعوديًا، وأؤمن بقدرات السعودية وطموحها الكبير في تحقيق التنمية والتطور في شتى المجالات”.

طموح المشاركة في جهود مونديال 2034

وأضاف: “انتقلت إلى السعودية لإيماني بإمكاناتها واكتشف الجميع لاحقا أنني كنت على حق، أرغب أن أكون جزءا من جهود السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وأنا معجب كثيرا بمشروعي العلا والبحر الأحمر، اللذين يعتبران من أبرز المعالم التي تجسد رؤية المملكة المستقبلية”.

وختم: “ما يحدث هنا يجعلني فخورًا بأن أكون جزءا من هذه المرحلة التاريخية، أستمتع بكل لحظة أعيشها في السعودية”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر السعودي عام 2023 في صفقة مجانية، عقب إنهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يتوج كريستيانو رونالدو بأي بطولة رسمية منذ انضمامه إلى نادي النصر، حيث حقق لقب البطولة العربية .

