شوبير يحسم جدل تفاوض الأهلي مع مصطفى محمد



حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل المثار خلال الأيام الماضية حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية:"أكرر من جديد، الأهلي لن ولم يتفاوض مع اللاعب نهائيًا، ولم يكن اسمه مطروحًا من الأساس للتواجد في النادي الأهلي، بالرغم من إمكاناته الهائلة."



وأضاف أن إدارة الأهلي تضع خططها التعاقدية وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد لاعب مميز، لكن لا توجد أي نية أو تحركات رسمية لضمه خلال الفترة المقبلة.