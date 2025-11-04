أبو الدهب: مصطفى محمد وأسامة فيصل أفضل من محمد شريف

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب أخطأ في التعاقد مع محمد شريف في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية عقده مع نادي الخليج السعودي.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:

الأهلي لم يحسن الاختيار في مركز رأس الحربة خلال الميركاتو الصيفي الماضي بعد رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي ، ولم يكن محمد شريف هو الخيار الأفضل لتدعيم هجوم المارد الأحمر خاصةً أنه كان متواجداً من قبل ، وكان هناك خيارات أخرى.

وتابع: كنت أتمنى أن تكلل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ، بالنجاح ، فكان الخيار الأنسب لتدعيم الهجوم الأحمر ، كما أن هناك أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي ، فكلاهما أفضل كثيراً من محمد شريف وكنت أتمنى انضمام أحدهما للأحمر ، وأتمنى إعادة المفاوضات مع الثنائي خلال الفترة المقبلة.