نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، فوز جيرمي دوكو، لاعب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الـ11 بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وأصبح دوكو ثاني لاعب في مانشستر سيتي يحصل على الجائزة هذا الموسم، بعد أن فعلها إيرلينج هالاند في الجولة السادسة.

كان الجناح البلجيكي متألقًا في فوز على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول 3-0 الأسبوع الماضي ، وسجل هدفًا في انتصار فريقه.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على 40% من الأصوات في استطلاع رأي للجماهير شارك فيه ثمانية لاعبين بارزين في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أقرب منافسيه دان بالارد لاعب سندرلاند (21%) وأليخاندرو جارناتشو لاعب تشيلسي (20%).