قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يدافع عن بيزيرا: مش عارف الوزير ولا عنده مشكلة مع حد

بيزيرا
بيزيرا
حمزة شعيب

دافع خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأبيض، بعد الجدل الذي أُثير حوله عقب مقارنته بأزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، الذي رفض مصافحة نائب رئيس الزمالك هشام نصر خلال مراسم تتويج كأس السوبر المصري الأخيرة. 

وكانت الكاميرات رصدت زيزو وهو يتجاهل مصافحة هشام نصر أثناء صعوده للمنصة، قبل أن تنتشر لقطات أخرى تُظهر خوان بيزيرا متجاوزًا المصافحة مع بعض الحضور، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو ما أثار تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأوضح الغندور: لا مقارنة بين الحالتين وفي تصريح إذاعي، علّق خالد الغندور قائلًا: "الناس بتقول شافت زيزو لما مسلمش على هشام نصر؟ طب شُفت اللاعب البرازيلي لما مسلمش على الوزير؟ هو إيه يعني إن خوان بيزيرا مسلمش على الوزير؟!"، مشيرا إلى أن الموقفين مختلفان تمامًا.

 ونوه الغندور إلي أن أزمة زيزو كانت بسبب خلفية من الخلافات والمفاوضات بين الأهلي والزمالك، بينما بيزيرا لا يملك أي خلاف شخصي أو معرفي بالحضور على المنصةـ متابعا: بيزيرا شاب صغير وكان متأثرا بالمباراة، اللاعب عنده 22 سنة، وكان بيبكي بعد المباراة، ومش عارف مين الوزير ولا رئيس الاتحاد، ومعندوش أي مشكلة مع حد، بالعكس، تعرض لضرب عنيف من أحمد نبيل كوكا، فمش منطقي نقارن الحالتين."

خالد الغندور الزمالك بيزيرا زيزو أزمة أحمد سيد زيزو وهشام نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

الرشوة

الأوقاف: الرشوة مرض خطير يعصف بجسد المجتمع وتؤثر على مسيرة الإصلاح

أذكار المساء

أذكار المساء المأثورة عن النبي.. رددها تجلب لك الطمأنينة وراحة القلب

مبادرة صحح مفاهيمك

الأوقاف تعرض فيديوهات مبادرة صحح مفاهيمك على شاشات المترو والقطار الكهربائي الخفيف

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد