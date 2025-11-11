خالد الغندور يدافع عن بيزيرا: مش عارف الوزير ولا عنده مشكلة مع حد

دافع خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأبيض، بعد الجدل الذي أُثير حوله عقب مقارنته بأزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، الذي رفض مصافحة نائب رئيس الزمالك هشام نصر خلال مراسم تتويج كأس السوبر المصري الأخيرة.

وكانت الكاميرات رصدت زيزو وهو يتجاهل مصافحة هشام نصر أثناء صعوده للمنصة، قبل أن تنتشر لقطات أخرى تُظهر خوان بيزيرا متجاوزًا المصافحة مع بعض الحضور، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو ما أثار تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الغندور: لا مقارنة بين الحالتين وفي تصريح إذاعي، علّق خالد الغندور قائلًا: "الناس بتقول شافت زيزو لما مسلمش على هشام نصر؟ طب شُفت اللاعب البرازيلي لما مسلمش على الوزير؟ هو إيه يعني إن خوان بيزيرا مسلمش على الوزير؟!"، مشيرا إلى أن الموقفين مختلفان تمامًا.

ونوه الغندور إلي أن أزمة زيزو كانت بسبب خلفية من الخلافات والمفاوضات بين الأهلي والزمالك، بينما بيزيرا لا يملك أي خلاف شخصي أو معرفي بالحضور على المنصةـ متابعا: بيزيرا شاب صغير وكان متأثرا بالمباراة، اللاعب عنده 22 سنة، وكان بيبكي بعد المباراة، ومش عارف مين الوزير ولا رئيس الاتحاد، ومعندوش أي مشكلة مع حد، بالعكس، تعرض لضرب عنيف من أحمد نبيل كوكا، فمش منطقي نقارن الحالتين."