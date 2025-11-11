قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

القلعة الحمراء: افتتاح فرع جديد للشركة ‏في دبي يمثل انطلاقة جديدة برحلة إستاد الأهلي.. صور

شركة القلعة الحمراء للمنشآت
شركة القلعة الحمراء للمنشآت
عبدالحكيم أبو علم

‎أعلنت شركة القلعة الحمراء للمنشآت، والحاصلة على حقوق تصميم وتطوير ‏وبناء وتشغيل مشروع استاد النادي الأهلي ومرافقه الكاملة، عن افتتاح فرع ‏جديد للشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حضور ‏مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد كامل، وكوكبة من الشخصيات العامة. جاءت ‏هذه الخطوة الناجحة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي، وتعزيز ‏تواجدها في واحدة من أبرز المدن ومراكز الأعمال التجارية العالمية، والتي ‏تسهم كثيرًا في خلق فرص تعاون لشركة القلعة الحمراء مع شركات عملاقة في ‏مجالات التكنولوجيا والترفيه الرياضي والإعلام الرقمي، وإدارة الفعاليات ‏الرياضية الدولية.. الأمر الذي يعزز العوائد التجارية لمشروع استاد الأهلي ‏وملحقاته الكاملة‎.‎


وقال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، إن افتتاح فرع جديد ‏للشركة في مدينة دبي، يمثل انطلاقة جديدة في رحلة بناء مشروع استاد يليق ‏بالنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة في كل أنحاء العالم، ولاسيما الوطن العربي، ‏كما أن تواجد الشركة في دبي على وجه التحديد يفتح آفاقًا واسعة نحو شراكات ‏وتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة، ونقل خبراتها الكبيرة وتقنياتها المتقدمة ‏إلى مشروع استاد الأهلي.‏


ويمكن الاستفادة أيضًا‎ ‎من هذه الشراكات في تأسيس وجهة حضارية واقتصادية ‏وترفيهية تخدم جماهير الأهلي في كل أنحاء العالم. وأضاف أن التوسع في فروع ‏جديدة يأتي ضمن رؤية الشركة للتواصل والتقارب مع جماهير الأهلي، فضلًا عن ‏خلق مبادرات متنوعة ومبتكرة؛ تعزز تجربة المشجع، وتزيد من الروابط بين ‏النادي الأهلي وجماهيره، وهذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة من مراحل تنفيذ ‏مشروع استاد الأهلي وبناء منظومة رياضية وترفيهية متكاملة، تواكب المعايير ‏العالمية، وتتناسب مع مكانة الأهلي الأكبر في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.‏
 

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
