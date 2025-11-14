قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة
وزير الصحة: نقل الطبيب المصاب بطلق ناري طائش إلى معهد ناصر
الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى
كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025
خلصوا عليها في رمضان .. تفاصيل مثيرة في جريمة فتاة البرميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد السعيد

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقوبة قاسية بسبب طرده في لقاء منتخب بلاده ضد أيرلندا، أمس الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتلقى رونالدو بطاقة حمراء في الدقيقة 61، بعد اعتدائه بالمرفق على أحد لاعبي أيرلندا.

ووفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، سيغيب رونالدو عن لقاء أرمينيا الأخير بشكل مؤكد، وقد تصل العقوبة إلى 3 مباريات ليغيب بذلك عن أول مباراتين عن كأس العالم 2026 حال التأهل للبرتغال.

أيرلندا تؤجل تأهل البرتغال

وخسر منتخب البرتغال أمام أيرلندا بهدفين دون رد، ليتأجل تؤهله إلى كأس العالم 2026.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- البرتغال – 10 نقاط
2- المجر – 8 نقاط
3- أيرلندا – 7 نقاط
4- أرمينيا – 3 نقاط

رونالدو أيرلندا كأس العالم 2026 البرتغال طرد رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

السلم والثعبان ٢

إيرادات السينما أمس l تفوق السلم والثعبان والشاطر في المرتبة الأخيرة

حلقة نقاشية

حلقة نقاشية حول أفلام النوع ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

محمود عبد السميع

محمود عبد السميع يكشف أسرار الصورة السينمائية في محاضرة بالمسرح المكشوف

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد