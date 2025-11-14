مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقوبة قاسية بسبب طرده في لقاء منتخب بلاده ضد أيرلندا، أمس الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتلقى رونالدو بطاقة حمراء في الدقيقة 61، بعد اعتدائه بالمرفق على أحد لاعبي أيرلندا.

ووفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، سيغيب رونالدو عن لقاء أرمينيا الأخير بشكل مؤكد، وقد تصل العقوبة إلى 3 مباريات ليغيب بذلك عن أول مباراتين عن كأس العالم 2026 حال التأهل للبرتغال.

أيرلندا تؤجل تأهل البرتغال

وخسر منتخب البرتغال أمام أيرلندا بهدفين دون رد، ليتأجل تؤهله إلى كأس العالم 2026.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- البرتغال – 10 نقاط

2- المجر – 8 نقاط

3- أيرلندا – 7 نقاط

4- أرمينيا – 3 نقاط