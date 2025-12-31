ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق كواليس وراء هزيمة الأبيض التاريخية أمام الأهلي بنتيجة 6-1.

وقال طارق السيد خلال استضافته بـ صدى البلد: “كنا مميزين في تلك الفترة ومتفويقين بشكل كبير على الأهلي ومعنا مدرب دائما يفوز على الاحمر وهو أوتوفيستر”.

وأضاف: “أوتوفيستر دخل المباراة ليفوز على الأهلي وهو نايم وغير طريقة اللعب من 3-5-2 لـ 4-4-2 ولاعب رضا سيكا وهو عائد من الإصابة ولم يتدرب لمرة واحده على الأقل معنا”.

المسؤول عن خسارة الزمالك 6-1

وأوضح : أوتوفيستر يتحمل المسؤولية كاملة على النتيجة ووضعنا في موقف صعب جدا داخل المباراة.

وأردف: في أول دقيقة في الشوط الثاني بعدما كان من الممكن أن تعوض النتيجة لكن أضاعها وليد صلاح عبداللطيف.

واختتم طارق السيد تصريحاته قائلا: “مباراة الأهلي والزمالك للنسيان والتوفيق لم يكن معنا بجانب غرور المدرب وقتها”.