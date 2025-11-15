عمرو حسام: "الفريق هو النجم" كلمة السر في نجاح وادي دجلة

أكد عمرو حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة الحالي وزد وإنبي السابق، أن الذئاب صنعوا حالة مختلفة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، مشددًا على أنه سعيد بتواجده مع الفريق وبتمثيله لنادي وادي دجلة، وبأن الإدارة توفر كل شيء وتقوم بكل ما يساعدهم على التألق وتحقيق النتائج الإيجابية بجانب الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن محمد الشيخ.

وتابع "حسام" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد الشيخ على أعلى مستوى، جميع أفراده قريبين من اللاعبين في السن، وبالتالي الأفكار متقاربة، الفكرة الأساسية للفريق هذا الموسم هي كل مباراة بطولة خاصة، لا ننظر أين نحن في جدول الترتيب بعد كل مباراة، لكننا ننظر دومًا للهدف الأهم للفريق وهو التواجد ضمن السبعة الكبار هذا الموسم.

وأضاف حارس مرمى وادي دجلة: كابتن محمد الشيخ يتحدث معنا دومًا عن فكرة كل مباراة بطولة خاصة بذاتها، ننهي كل مباراة بكل تفاصيلها وأحداثها وإيجابياتها وسلبياتها، وندخل على المباراة التالية بنفس الأفكار والدوافع، الحمد لله نسير بخطى ثابتة، رغم التعثر فترة، لكننا عدنا للطريق الصحيح، نتمنى أن نواصل السير بشكل جيد حتى تحقيق أهدافنا، بعد ذلك نرى ماذا تحقق وأين وصلنا؟.

وواصل حارس مرمى زد وإنبي السابق: الفريق هو النجم هذه هي سر التوليفة وخلاصة قصة وادي دجلة هذا الموسم، كل لاعب يخرج 100 ٪ من مجهوده، لا أحد يبخل بنقطة عرق، الجميع يفعل ما عليه وأكثر، بجانب تفاصيل التدريبات وما يحدث فيها، هناك نظام صارم نسير عليه، الجميع يعرف دوره وهذا يسهل الأمور على اللاعبين، وبالتالي الشكل الجيد والنتائج والمستويات الرائعة التي تتحقق ويراها الناس هي نتاج هذا العمل الجاد والنظام الصارم، وادي دجلة الحصان الأسود لبطولة الدوري هذا الموسم، وادي دجلة يتعادل مع بيراميدز ويفوز على الزمالك وهكذا.

واستكمل حديثه: الحمد لله على كل ما تحقق، نتمنى الاستمرارية، أغلب لاعبي الفريق صغار السن يلعبون دوري ممتاز للمرة الأولى، نحاول منحهم جزء من خبراتنا، بدأوا مع الوقت اكتساب خبرات كبيرة وإخراج أفضل ما لديهم، لكن لا يزال لدينا الكثير، ولم نخرج 100 ٪ مما لدينا.

واختتم عمرو حسام حديثه: كي تحكم على لاعب أو فريق بشكل صحيح لابد من الاستمرارية لفترة طويلة، موسم واحد غير كاف للتقييم الصحيح، كفريق ننتظر نهاية الموسم الحالي لتقييم تجربتنا في الدوري الممتاز ومعرفة الإيجابيات والسلبيات.