تفاصيل زيارة رئيس الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية لوزارة الشباب

أجرى اللواء عبدالرحمن محمد الحماد، رئيس الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، زيارة رسمية إلى قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين الاتحاد والوزارة.

والتقى اللواء عبدالرحمن محمد الحماد، رئيس الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية خلال الزيارة بكلٍّ من: الدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة

الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي

الدكتور الجبالي أحمد الجبالي – مدير عام الإدارة العامة لمتابعة ودعم الهيئات الرياضية



ورافق اللواء عبدالرحمن محمد الحماد، رئيس الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية في الزيارة كلٌّ من:

العميد أركان حرب الدكتور محمد خليل رئيس لجنة الحكام

المحاسب طارق أحمد عبدالجواد المدير التنفيذي للاتحاد



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص اللواء عبدالرحمن محمد الحماد، رئيس الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية على ضمان الدعم الدائم للرياضة والعمل على نشر رياضة المظلات والرياضات الجوية بطرق آمنة ومنظمة، وتعزيز التعاون المؤسسي بما يخدم خطط الدولة لتطوير الرياضات الجوية وتوسيع قاعدة ممارسيها.