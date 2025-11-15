حارس وادي دجلة: نستحق الفوز على الزمالك.. ونتائجنا ليست "طفرة وقتية"

قال عمرو حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة الحالي وزد وإنبي السابق، إن الفوارق بين اللاعبين في الدوري المصري أصبحت قليلة، هناك 3 لاعبين فقط يمتلكون جودة مختلفة يمكنهم صناعة الفارق بها، بخلاف ذلك الدوافع فقط هي من تصنع الفارق في المواجهات مع الفرق الكبيرة.

وتابع "حسام" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد الشيخ يطالبنا باللعب والاستمتاع بكرة القدم في مواجهاتنا أمام الفرق الكبيرة، وهو ما منحنا دوافع إضافية لتحقيق نتائج جيدة بالتعادل مع بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا في بداية الموسم، ثم الفوز على فريق بحجم وقيمة وتاريخ نادي الزمالك العريق.

وأضاف حارس مرمى وادي دجلة الحالي: يجب أن ننظر بشكل مغاير لما يفعله وادي دجلة هذا الموسم، كلاعبين يحققون نتائج جيدة في سنة أولى دوري ممتاز وكجهاز فني يركز في كل التفاصيل ويعطينا الخلاصة لكل الفرق، لدينا مباراة هامة قادمة مع المصري البورسعيدي، فريق كبير وعريق وينافس على التواجد ضمن فرق المربع الذهبي، سنستعد بقوة وسنخوض المباراة بفلسفتنا "كل مباراة بطولة خاصة" وسنقاتل على الثلاث نقاط وسنترك النتيجة لله سبحانه وتعالى.

وواصل حارس مرمى زد وإنبي السابق: كابتن محمد الشيخ دخل غرفة الملابس بين شوطي مباراة الزمالك بعدما تأخرنا بهدف وقال جملة واحدة فقط: سنفوز في الشوط الثاني، هو مدرب كبير رغم صغر سنه، محترف لأبعد درجة، يمنحك أريحية للعب باستمتاع، لذا نزلنا الشوط الثاني بدون خوف وتمكنا من قلب نتيجة المباراة لصالحنا بعد تسجيل هدفين وكنا قريبين من إحراز المزيد من الأهداف، كل ما حدث أمام الزمالك هو نتاج تعب ومجهود غير مرئي، لذا نحن نستحق التواجد في مكان أفضل.

وأردف: كثيرون تحدثوا عن أن ما حدث من نتائج إيجابية هي مجرد طفرة وقتية، وأن كل شيء سينتهي سريعًا وسيعود الفريق لتحقيق نتائج سلبية، لكن ما لا يعرفه هؤلاء أن الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد الشيخ لن يسمح بذلك، المباراة تنتهي بكل تفاصيلها بمجرد صافرة النهاية، بعدها نبدأ الاستعداد للمباراة التالية، عندنا هدف محدد نسعى للوصول له، ليس لدينا وقت نضيعه.

واختتم عمرو حسام حديثه: الدوري هذا الموسم قوي جدًا، أنهينا 13 مباراة حتى الآن، لدينا مباراة صعبة قادمة مع المصري البورسعيدي، نستعد لها بكل قوة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، قبل الدخول في فترة التوقف الدولي الكبيرة استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.