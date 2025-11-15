النادي المصري: الكاف لم يخطرنا بملعب مباراتي الزمالك حتى الآن

كشف مصدر مسئول داخل النادي المصري أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يخطر إدارة النادي حتى الآن بملعب مباراتي الفريق أمام الزمالك في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر أن النادي البورسعيدي اختار ملعب الدفاع الجوي ليكون بديلاً لاستاد السويس الجديد في استضافة مبارياته بالبطولة، وذلك بعد الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة.

ملعب المصري في الموسم الحالي

يخوض المصري مبارياته المحلية والقارية على استاد السويس الجديد، بينما تقام المباريات الجماهيرية أمام الأهلي والزمالك بشكل حصري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مشواره في دور المجموعات من الكونفدرالية حين يستضيف كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم الأحد 23 نوفمبر في تمام السادسة مساءً على استاد السويس الجديد.