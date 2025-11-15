مصدر داخل الزمالك يكشف عن حقيقة رحيل المدافع المغربي في الميركاتو الشتوي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رحيل المدافع المغربي صلاح الدين مصدق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لم يناقش مطلقاً فكرة الاستغناء عن أي لاعب خلال الفترة المقبلة، سواء في يناير أو بنهاية الموسم الحالي، مشدداً على أن ما يثار حول رحيل مصدق أو غيره من اللاعبين مجرد شائعات مبكرة لا تمت للواقع بصلة.

وأشار إلى أن الزمالك يعاني حالياً من نقص واضح في مركز الدفاع، الأمر الذي يجعل فكرة رحيل أي مدافع في هذا التوقيت أمراً مستبعداً تماماً، خاصة مع حاجة الفريق لكل عناصره بسبب ضغط المباريات والمنافسة على أكثر من بطولة.

وأضاف أن أزمة إيقاف القيد تعد عاملاً أساسياً في التمسك بالقائمة الحالية، لافتاً إلى أن الجهاز الفني يركز في المرحلة الحالية على تعزيز الاستقرار داخل الفريق ودعم اللاعبين فنياً ومعنوياً لمواصلة مشوارهم في مختلف البطولات.