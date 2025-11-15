الزمالك يعلن تغيير مكان عزاء محمد صبري

أعلن نادي الزمالك نقل مكان إقامة عزاء لاعب الفريق السابق محمد صبري، ليقام مساء الأحد عقب صلاة المغرب داخل مسجد الحامدية الشاذلية، بدلًا من إقامته داخل مقر النادي كما كان مقررًا في البداية.

كشفت المعاينة الأولية لحادث وفاة صبري أنه كان يقود سيارته في طريق جانبي بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يفقد السيطرة بشكل مفاجئ على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ليفارق الحياة في الحال نتيجة قوة الاصطدام.

شهدت جنازة الراحل حضور المئات من محبيه بعد صلاة العصر يوم الجمعة، حيث أعربوا عن حزنهم الشديد ودَعوا له بالرحمة. كما حرص العديد من نجوم الكرة على وداعه، ومن أبرزهم:

مدحت عبد الهادي، عبد الحميد بسيوني، محمد أبو العلا، أسامة نبيه، عبد الظاهر السقا، وليد سليمان، إبراهيم سعيد، طاهر أبو زيد، إسماعيل يوسف، وعمرو الجنايني.

شارك في تقديم واجب العزاء من مجلس إدارة الأهلي: طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ، بينما حضر من إدارة الزمالك أحمد سليمان.