وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الفنية بورشة سمبوزيوم أسوان الدولى.. شاهد

تفقدت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة أعمال الدورة الثلاثين من سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، وذلك فى أولى مهامها الرسمية عقب توليها حقيبة الثقافة.

وتابعت الوزيرة مراحل تنفيذ الأعمال الفنية التى يبدعها الفنانون المشاركون داخل الورش المفتوحة بمدينة أسوان.

وقامت الوزيرة بجولة داخل موقع العمل لمتابعة تطور الأعمال المنفذة باستخدام خامة الجرانيت الأسوانى، والاستماع إلى شرح من الفنانين حول أفكارهم الفنية ومدارسهم المختلفة.

سمبوزيوم أسوان

وأكدت على أهمية السمبوزيوم كمنصة دولية للحوار الفنى وتبادل الخبرات بين المبدعين من مختلف دول العالم.