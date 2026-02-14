قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
محافظات

محافظ أسوان يوجه بتسليم 7 آبار لزراعة 3 آلاف فدان بـ خور قندى.. صور

محمد عبد الفتاح

تواصل الدولة خطواتها الجادة لترجمة الوعود إلى واقع ملموس على الأرض بما يعكس الحرص على تحقيق التنمية الشاملة .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن وفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان ، وكذلك إنشاء السد العالى .

وفى هذا السياق، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالبدء فى تسليم 7 آبار مياه جوفية بزمام منطقة خور قندى لزراعة 3 آلاف فدان كمرحلة أولى ، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم أبناء النوبة المستحقين والمدرجين بالكشوف المعتمدة ، وتهيئة المناخ الملائم للإستقرار والإنتاج .

وأكد المحافظ، أن الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو الوفاء الكامل بحقوق أبناء النوبة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، وأن ما يتم تنفيذه يعكس جدية الحكومة فى إرساء دعائم العدالة الإجتماعية ، وتمكين المستحقين من الإستفادة من أراضيهم وفق آليات منظمة ودقيقة تضمن الشفافية والإنضباط الكامل .

خور قندى

جاء ذلك وفقاً للاجتماع التنسيقى الذى وجه محافظ أسوان بعقده برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وبحضور أعضاء جمعية خور قندى الزراعية التعاونية بأبو سمبل ، وممثلى الإدارة العامة للمياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإتفاق والتوقيع على محضر الإستلام الرسمى للآبار إيذاناً ببدء مرحلة التشغيل الفعلى.

من جانبه أوضح معاون المحافظ أنه بناءاً على تعليمات المحافظ الدكتور إسماعيل كمال قامت جمعية خور قندي الزراعية بالإستلام الفعلى للآبار على الطبيعة حيث تم إجراء معاينات فنية دقيقة والإستلام بواسطة مهندسين متخصصين من ذوى الخبرات فى الميكانيكا والكهرباء بمعرفة الجمعية للتأكد من كفاءة الآبار وسلامة لوحات الطاقة الشمسية المغذية لها بما يضمن التشغيل المستدام وفق أعلى معايير الجودة .

وأضاف أنه وفقاً للمحضر التنسيقى ستتولى الجمعية إدارة وصيانة الآبار بشكل دورى للحفاظ على كفاءتها وزيادة عمرها الإفتراضى بما يسهم فى تعظيم العائد الزراعى وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للمنتفعين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

دعم صحة المرأة

«الصحة» 67 مليون زيارة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

وزير الكهرباء خلال الزيارة

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص

اى اند مصر

إي آند مصر تستعرض رؤيتها لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

