محافظ أسوان يوجه بتسليم 7 آبار لزراعة 3 آلاف فدان بـ خور قندى.. صور

تواصل الدولة خطواتها الجادة لترجمة الوعود إلى واقع ملموس على الأرض بما يعكس الحرص على تحقيق التنمية الشاملة .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن وفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان ، وكذلك إنشاء السد العالى .

وفى هذا السياق، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالبدء فى تسليم 7 آبار مياه جوفية بزمام منطقة خور قندى لزراعة 3 آلاف فدان كمرحلة أولى ، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم أبناء النوبة المستحقين والمدرجين بالكشوف المعتمدة ، وتهيئة المناخ الملائم للإستقرار والإنتاج .

وأكد المحافظ، أن الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو الوفاء الكامل بحقوق أبناء النوبة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، وأن ما يتم تنفيذه يعكس جدية الحكومة فى إرساء دعائم العدالة الإجتماعية ، وتمكين المستحقين من الإستفادة من أراضيهم وفق آليات منظمة ودقيقة تضمن الشفافية والإنضباط الكامل .

خور قندى

جاء ذلك وفقاً للاجتماع التنسيقى الذى وجه محافظ أسوان بعقده برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وبحضور أعضاء جمعية خور قندى الزراعية التعاونية بأبو سمبل ، وممثلى الإدارة العامة للمياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإتفاق والتوقيع على محضر الإستلام الرسمى للآبار إيذاناً ببدء مرحلة التشغيل الفعلى.

من جانبه أوضح معاون المحافظ أنه بناءاً على تعليمات المحافظ الدكتور إسماعيل كمال قامت جمعية خور قندي الزراعية بالإستلام الفعلى للآبار على الطبيعة حيث تم إجراء معاينات فنية دقيقة والإستلام بواسطة مهندسين متخصصين من ذوى الخبرات فى الميكانيكا والكهرباء بمعرفة الجمعية للتأكد من كفاءة الآبار وسلامة لوحات الطاقة الشمسية المغذية لها بما يضمن التشغيل المستدام وفق أعلى معايير الجودة .

وأضاف أنه وفقاً للمحضر التنسيقى ستتولى الجمعية إدارة وصيانة الآبار بشكل دورى للحفاظ على كفاءتها وزيادة عمرها الإفتراضى بما يسهم فى تعظيم العائد الزراعى وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للمنتفعين .