محافظ أسوان يشدد على تطبيق قرار حظر الألعاب النارية وتكثيف حملات النظافة

مع قرب حلول شهر رمضان المعظم ، شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها داخل نطاق المحافظة لما تمثله من خطورة حقيقية على أرواح المواطنين ، وما تسببه من إصابات بالغة ، فضلاً عن ترويع الأهالى والزائرين وذلك حفاظاً على الأمن العام والسلم الاجتماعى .

ووجه المحافظ المسئولين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية بتحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكافة المحلات التجارية التى تخالف الحظر المشار إليه ، مع تفويض رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة إنتشار الألعاب النارية ، ورفع كافة الإشغالات المخالفة للقوانين المنظمة ، وإصدار القرارات التنفيذية في هذا الشأن .

كما كلف الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بجميع الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة ومتتالية على الأسواق والمحلات داخل نطاق المحافظة لضبط أى مخالفات تتعلق ببيع المنتجات المشار إليها ، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداول الألعاب النارية ، ومنع دخولها بشكل كامل للأسواق .

شهر رمضان

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مسئولي المحليات والأجهزة الشرطية بمديرية الأمن للمعاونة والمشاركة فى تنفيذ قرار الحظر والتداول للألعاب النارية للتصدى لهذه الظاهرة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار .

وفى نفس السياق أعطى المحافظ توجيهاته بمراجعة الإنارة ، وتكثيف أعمال النظافة بكافة المناطق والأحياء السكنية والشوارع والميادين ، وجرد الأتربة ، ورفع أى تراكمات أو مخلفات للقمامة ، وتفريغ الصناديق والحاويات أولاً بأول بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق متنفس حيوى ، وتهيئة بيئة نظيفة وحضارية وجمالية أمام مواطنى المحافظة للإستمتاع بالأجواء الرمضانية على الوجه الأكمل .

وشدد المحافظ على أهيمة أن يتم المتابعة الميدانية اليومية من جانب مسئولى المحليات لتنفيذ هذه التعليمات حيث أن ذلك يعتبر من أهم معايير التقييم التى يتم الإرتكان إليها فى إختيار القيادات المحلية ، وهو ما يتطلب أقصى درجات الجدية والإنضباط والعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج الشهر الكريم فى أبهى صورة تليق بأهالى أسوان وزائريها .