«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
تزامنا مع بدء الصمت الانتخابي غدا.. ما عقوبة خرقه؟
الحكومة: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين بالتأمين الصحى الشامل
يورتيتش مدرب بيرامديز: مواجهة الزمالك في السوبر تحد جديد رغم الغيابات
الجيش السوداني يحشد قواته ويستخدم تكتيكات عسكرية لاستعادة الفاشر
فن وثقافة

حاتم عبدالعزيز يهنئ حماقي بعيد ميلاده.. والأخير يرد: حبيب قلبي يا توتو

محمد حماقي وحاتم عبدالعزيز
محمد حماقي وحاتم عبدالعزيز
يارا أمين

حرص المنتج الموسيقي حاتم عبدالعزيز، على تهنئة الفنان محمد حماقي بمناسبة عيد ميلاده.

وقام المنتج بنشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “عشرة العمر وأخويا كل سنة وانت طيب وبصحة وخير ونجاح دايمًا حماقي”.

ليرد عليه حماقي قائلاً: “حبيب قلبي يا توتو متحرمش منك ولا من جدعنتك أبدًا”.

عيد ميلاد محمد حماقي

يحتفل اليوم الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، والذى قدم عددا من الأعمال والأغانى التى حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى جماهيريته بشكل كبير حتى أصبح من النجوم المحبوبين لدى الجمهور بشكل عام.

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

