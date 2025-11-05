حاتم عبدالعزيز يهنئ حماقي بعيد ميلاده.. والأخير يرد: حبيب قلبي يا توتو

حرص المنتج الموسيقي حاتم عبدالعزيز، على تهنئة الفنان محمد حماقي بمناسبة عيد ميلاده.

وقام المنتج بنشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “عشرة العمر وأخويا كل سنة وانت طيب وبصحة وخير ونجاح دايمًا حماقي”.

ليرد عليه حماقي قائلاً: “حبيب قلبي يا توتو متحرمش منك ولا من جدعنتك أبدًا”.

عيد ميلاد محمد حماقي

يحتفل اليوم الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، والذى قدم عددا من الأعمال والأغانى التى حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى جماهيريته بشكل كبير حتى أصبح من النجوم المحبوبين لدى الجمهور بشكل عام.