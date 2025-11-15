القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أثار الفنان أحمد سعد حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تعرضه لحادث سير في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بالقاهرة متوجها إلى منطقة العين السخنة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورا تظهر حجم الأضرار البالغة التي لحقت بسيارته، حيث بدت الوسائد الهوائية وقد انفجرت بالكامل، وهو ما يشير، بحسب خبراء السيارات، إلى قوة الصدمة التي تعرضت لها المركبة لحظة وقوع الحادث.

وكان الفنان أحمد سعد يقود السيارة بصورة طبيعية ودون سرعة زائدة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وذلك برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد.

وتتابع نقابة المهن الموسيقية تطورات الموقف الصحي للفنان، إذ أكد النقيب مصطفى كامل أنه على تواصل مباشر مع عمرو سعد لمعرفة آخر المستجدات.

وحرص الفنان عمرو سعد على طمأنة الجمهور عبر منشور له على “فيسبوك”، موضحا أن حالة شقيقه مستقرة ويخضع للمتابعة الطبية.

وكتب: “أعتذر عن عدم القدرة على التواصل حاليا، وشكرا للاهتمام الكبير، وأحمد سعد إن شاء الله بخير بعد تعرضه لحادث صعب، قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم لنا”.

وانتشرت أيضا عبر مواقع التواصل صور وفيديوهات نشرتها الإعلامية بوسي شلبي من حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة بمنطقة الأهرامات، والذي أحياه أحمد سعد قبل الحادث مباشرة، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن من بينهم ليلى علوي وشريف منير ورامي إمام ومحمد عادل إمام.

وكان أحمد سعد قد واصل نجاحاته الفنية في أوروبا، حيث قدم حفله الثالث ضمن جولته الأوروبية في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية ومحبيه من مختلف الدول الأوروبية.

ورفع الحفل شعار كامل العدد، في ظل تنظيم متطور من حيث الإضاءة والمؤثرات البصرية والصوت، بينما استقبل الجمهور الفنان بحفاوة شديدة لدى دخوله المسرح، ليقوم برفع علم مصر قائلا: “اسمحوا لي أرفع علم بلدي مصر في أول حفلاتي بلندن”.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته، منها وسع وسع، اليوم الحلو ده، تاني، عليكي عيون، اختياراتي، ألف مرة، مكسرات، إلى جانب أغنية أخويا التي شاركه في أدائها الملحن إيهاب عبد الواحد.

وعقب انتهاء الحفل، احتشد الجمهور حول سيارته لالتقاط الصور التذكارية، الأمر الذي تسبب في حالة ازدحام مؤقتة أغلقت الشوارع المحيطة بالمسرح لفترة قصيرة.

وتستمر حالة المتابعة من جمهوره ومحبيه للاطمئنان على تطور وضعه الصحي عقب الحادث، وسط توقعات بعودة الفنان لنشاطه الفني فور استقرار حالته واستكمال الفحوصات الطبية المطلوبة.

