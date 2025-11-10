أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس

علق الفنان أحمد سعد على الانتقادات التي وجهتها إليه الناقدة الفنية ماجدة خير الله بعد ظهوره في حفله الأخير بألمانيا مرتديًا الشال الفلسطيني، حيث شن هجومًا عليها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".



وقال سعد:"فيه واحدة ناقدة جاهلة اجتماعيًا، بتشبه مصر وفلسطين بالعلاقة بين الأهلي والزمالك! تعالي أفهمك: لو أمك بخير وربنا ناعم عليها من فضله، وشفت أم تانية مرمية في الشارع بتنزف ومش لاقية مكان تنام فيه، فاختاري تساعديها، وساعتها أمك هتكون فخورة بيكي. لازم ندي أمل للناس."



وتابع الفنان قائلاً:"مصر تعبت وسعت عشان تحقق السلام لهم، ولسه بعضهم نايم في الشارع، ومفيش في إيدينا غير إننا نشد من أزرهم ونقف جنبهم".

وكانت الناقدة ماجدة خير الله قد هاجمت أحمد سعد في منشور سابق على "فيس بوك"، انتقدت فيه تصرفه قائلة:"ليه بعض الفنانين بياخدهم الحماس فيهرتلوا بكلام مش مناسب ومسيء؟ بديهي إن علم بلادك لازم يكون فوق أي علم آخر.

تابعت :٠ مفيش حد من أي جنسية يرفع علم مصر فوق علم بلاده، فلماذا ترفع أنت علم دولة أخرى وتميزه عن علم مصر؟ هل ينفع واحد أهلاوي يرفع علم الزمالك؟ كان الأهلاوية قطعوه، والعكس صحيح، فلماذا يهون عليك علم بلادك؟".