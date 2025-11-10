قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟
مصدر يكشف حقيقة وقوع حريق في المتحف المصري الكبير
فن وثقافة

أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس

احمد سعد
احمد سعد
منار نور

علق الفنان أحمد سعد على الانتقادات التي وجهتها إليه الناقدة الفنية ماجدة خير الله بعد ظهوره في حفله الأخير بألمانيا مرتديًا الشال الفلسطيني، حيث شن هجومًا عليها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".


وقال سعد:"فيه واحدة ناقدة جاهلة اجتماعيًا، بتشبه مصر وفلسطين بالعلاقة بين الأهلي والزمالك! تعالي أفهمك: لو أمك بخير وربنا ناعم عليها من فضله، وشفت أم تانية مرمية في الشارع بتنزف ومش لاقية مكان تنام فيه، فاختاري تساعديها، وساعتها أمك هتكون فخورة بيكي. لازم ندي أمل للناس."


وتابع الفنان قائلاً:"مصر تعبت وسعت عشان تحقق السلام لهم، ولسه بعضهم نايم في الشارع، ومفيش في إيدينا غير إننا نشد من أزرهم ونقف جنبهم".

وكانت الناقدة ماجدة خير الله قد هاجمت أحمد سعد في منشور سابق على "فيس بوك"، انتقدت فيه تصرفه قائلة:"ليه بعض الفنانين بياخدهم الحماس فيهرتلوا بكلام مش مناسب ومسيء؟ بديهي إن علم بلادك لازم يكون فوق أي علم آخر. 

تابعت :٠ مفيش حد من أي جنسية يرفع علم مصر فوق علم بلاده، فلماذا ترفع أنت علم دولة أخرى وتميزه عن علم مصر؟ هل ينفع واحد أهلاوي يرفع علم الزمالك؟ كان الأهلاوية قطعوه، والعكس صحيح، فلماذا يهون عليك علم بلادك؟".

احمد سعد حفل احمد سعد فلسطين

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

