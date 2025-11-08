أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

أشعل الفنان أحمد سعد حفله الغنائي الذى أقيم فى باريس والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا وهو الحفل الذى يبدأ به جولاته العالمية

وقدم أحمد سعد عدد من الأغانى التى تنال اعجاب الجمهور هناك ومنها “وسع وسع” و"مسكرات" و"آيه اليوم الحلو ده".

أحمد سعد يتصدر التريند

يذكر أن أحمد سعد أثار جدلاً واسعاً وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو" إنستجرام"

ظهر فيه الفنان أحمد سعد مرتدياً بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور، وأرفق سعد الفيديو بتعليق، قائلا: "الف مبروك ".

وأعلن الفنان أحمد سعد، عن خوض أول بطولة سينمائية له، مؤكدًا أنه سيقدم مجموعة أغاني من خلال الفيلم.

وقال أحمد سعد خلال تصريحات لـ «Billboard Arabia»: «أنا هعمل أغاني بس هعملها من خلال بطولة أول مرة هقوم ببطولة فيلم إن شاء الله السنة اللي إحنا فيها».

وأثار أحمد سعد جدلاً واسعاً وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه مرتدياً بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور.

وأرفق سعد الفيديو بتعليق قال فيه: "أنا عملت شرع ربنا، محدش يتكلم".. وهو ما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان المشهد يعكس واقعة حقيقية بزواج المطرب من أربع زوجات، أم أنه مجرد جزء من عمل فني أو فيديو كليب جديد يقوم بتصويره



يأتي هذا الحفل ضمن جولة أحمد سعد الغنائية التي تشمل عددًا من العواصم الأوروبية، حيث يقدم خلالها مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الجاليات العربية في فرنسا ومحبي النجم المصري.