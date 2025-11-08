فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي

يحتفل اليوم الفنان محيي إسماعيل بعيد ميلاده حيث قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما، وقد امتزجت أدواره بين الشر والكوميديا.

ونرصد فى التقرير أبرز المعلومات عن الفنان محيي إسماعيل بمناسبة عيد ميلاده.

1- من مواليد محافظة البحيرة، وكان والده أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة، ولديه من الأشقاء 5 صبيان و3 بنات.

2- درس في كلية الآداب بقسم الفلسفة، والتحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي وقدم عدد من المسرحيات منها "الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية".

3- كان منجذبًا لتقديم الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، حتى أصبح متخصصًا في الأدوار المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر

4- تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية مثل مهرجان طقشند السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "الإخوة الأعداء".

5- صدرت له رواية بعنوان "المخبول" التي حققت انتشارًا واسعًا وتمت ترجمتها لأكثر من لغة، ولاقت اهتمامًا من شخصيات- بارزة مثل العالم الراحل أحمد زويل الذي أشاد بها وقال عنها إنها رواية تستحق الاهتمام، كما أنه قام بتحويل الرواية إلى سيناريو وأعطاه للمخرج عادل الأعصر قبل سنوات ليقوم بإخراجه، لكن ظروف الإنتاج المكلفة كانت عائقًا في ظهور الفيلم.

6- يتمنى تجسيد شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عمل فني، حيث أكد أنه معجب بشخصيته ويراها شخصية غنية دراميًا ويتمنى إلقاء الضوء عليها.

7- هو أحد مؤسسي مسرح المائة كرسي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969.

أول أجر حصل عليه محيي إسماعيل

8- أول أجر حصل عليه كان 100 جنيه نظير دوره في فيلم "بئر الحرمان" الذي شارك في بطولته مع الفنانة الراحلة سعاد حسني.

9- بسبب التزامه الديني في هذا الوقت، رفض "إسماعيل" تقبيل سعاد حسني في "بئر الحرمان" لكن المخرج كمال الشيخ أصر على أن يؤدي هذا المشهد، وأوضح إسماعيل أنه بعد أداء المشهد استغفر الله وذهب لأداء الصلاة.

10- كان مرشحًا لتجسيد شخصية "سفروت" التي جسدها الراحل احمد زكي في فيلم "الباطنية"، لكنه اختلف مع منتج الفيلم، محمد مختار بسبب أجره مما دفعه للاعتذار عن المشاركة في العمل.

11- دوره في فيلم "الإخوة الأعداء" دفع الرئيس الراحل أنور السادات لتكريمه، كما اعتقد الرئيس الراحل بأنه مصاب بالصرع بالفعل، لكن بعد مقابلة تمت بينهما حاول إسماعيل إقناع السادات بأنه ليس مريضًا.

12- كان دوره في فيلم "خلي بالك من زوزو" نقلة مهمة في مشوار محيي إسماعيل، وسببًا في ترشيحه للدور الأهم في مشواره في فيلم "الإخوة الأعداء".

13- قال في أحد حواراته إنه علّم الفنان الراحل نور الشريف التأليف، كما أنه اكتشف الفنانة إلهام شاهين وهي لا تزال طالبة في المعهد حيث قدمها إلى المخرج ناجي أنجلو في فيلم بعنوان "تحقيق"، وأنتج العمل ممدوح الليثي عن قصة الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وطاف الفيلم 12 مهرجانا دوليا.

14- يقول إنه يشعر بقمة الظلم لأن لا أحد يعرف قيمته، كما أنه يشبه نفسه بالكاتب جمال حمدان فيقول: "أنا مثل جمال حمدان، تعرّفوا إليه بعدما احترق منزله وتُوفي".