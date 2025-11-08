داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت داليا البحيري في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها.

وإليكم الصورة:

داليا البحيري تنجو من حادث سير

وفى وقت سابق، نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير مروع، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وثّقت من خلالها ما تعرضت له، معربة عن امتنانها لنجاتها بسلامة.

وأوضحت “البحيري” أنها قضت صيفاً مليئاً بالمتاعب، بدءاً من ضغوط الانتقال من منزل إلى آخر، مروراً بإصابتها بوعكة صحية استمرت لأسابيع، ثم إصابة زوجها بحالة مرضية استدعت دخولهما المستشفى.

أحدث أعمال داليا البحيري

شاركت داليا البحيري فى فيلم "أولاد حريم كريم"، وهو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم”.

والعمل من بطولة “مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

وشهد العمل غياب عدد من الشخصيات، منهم ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور وإدوارد، إضافة إلى الفنان الراحل طلعت زكريا.

فيلم "حريم كريم" عرض عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القديمات أثناء الجامعة.