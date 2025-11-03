قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
بالصور

أحلى عيون| .. داليا البحيري تتصدر التريند لهذا السبب

تقى الجيزاوي

فى جمال آخاذ ليس بغريب أو مفاجئ على ميس إيجيبت النجمة داليا البحيري التي أبهرت جمهورها بإطلالة كالفراشة بفستان منقوش مذهل في جماله انطبع بوجهها المشرق الذي زاده جمالا.

تصدرت الفنانة داليا البحيري مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد أن شاركت جمهورها بأحدث إطلالة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وأنهالت عليها التعليقات الإيجابية مثل ، "الجمال المصري" ، “أحلى شعر وأحلي عيون” ، “جميلة فى كل وقت” ، “أحلى فنانة”.

داليا البحيري تنجو من حادث سير

وفى وقت لاحق، نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير مروع، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وثّقت من خلالها ما تعرضت له، معربة عن امتنانها لنجاتها بسلامة.

وأوضحت البحيري أنها قضت صيفاً مليئاً بالمتاعب، بدءاً من ضغوط الانتقال من منزل إلى آخر، مروراً بإصابتها بوعكة صحية استمرت لأسابيع، ثم إصابة زوجها بحالة مرضية استدعت دخولهما المستشفى.

احدث اعمال داليا البحيري

وكانت شاركت داليا البحيري فى فيلم "أولاد حريم كريم" هو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” والعمل من بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وشهد العمل غياب عدد من الشخصيات ومنها ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور وادوارد ، إضافة الي الفنان الراحل طلعت زكريا.

وفيلم "حريم كريم" عرض عام 2005 ، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة

داليا البحيري اعمال داليا البحيري فيلم اولاد حريم كريم

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

