أحلى عيون| .. داليا البحيري تتصدر التريند لهذا السبب

فى جمال آخاذ ليس بغريب أو مفاجئ على ميس إيجيبت النجمة داليا البحيري التي أبهرت جمهورها بإطلالة كالفراشة بفستان منقوش مذهل في جماله انطبع بوجهها المشرق الذي زاده جمالا.

تصدرت الفنانة داليا البحيري مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد أن شاركت جمهورها بأحدث إطلالة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وأنهالت عليها التعليقات الإيجابية مثل ، "الجمال المصري" ، “أحلى شعر وأحلي عيون” ، “جميلة فى كل وقت” ، “أحلى فنانة”.

داليا البحيري تنجو من حادث سير

وفى وقت لاحق، نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير مروع، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وثّقت من خلالها ما تعرضت له، معربة عن امتنانها لنجاتها بسلامة.

وأوضحت البحيري أنها قضت صيفاً مليئاً بالمتاعب، بدءاً من ضغوط الانتقال من منزل إلى آخر، مروراً بإصابتها بوعكة صحية استمرت لأسابيع، ثم إصابة زوجها بحالة مرضية استدعت دخولهما المستشفى.

احدث اعمال داليا البحيري

وكانت شاركت داليا البحيري فى فيلم "أولاد حريم كريم" هو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” والعمل من بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وشهد العمل غياب عدد من الشخصيات ومنها ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور وادوارد ، إضافة الي الفنان الراحل طلعت زكريا.

وفيلم "حريم كريم" عرض عام 2005 ، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة