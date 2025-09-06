الصحة نعمة كبيرة.. داليا البحيري توجه رسالة شكر وامتنان

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، معبرة عن امتنانها لنعمة الصحة.

وكتبت داليا البحيري: "الحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الصحة نعمة كبيرة مابيحسش بيها إلا اللي بيفقدها ولو لوقت قصير، ربنا يديم عليكم الستر والصحة وراحة البال".

وكانت قد نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير مروع، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وثّقت من خلالها ما تعرضت له، معربة عن امتنانها لنجاتها بسلامة.

وأوضحت البحيري أنها قضت صيفاً مليئاً بالمتاعب، بدءاً من ضغوط الانتقال من منزل إلى آخر، مروراً بإصابتها بوعكة صحية استمرت لأسابيع، ثم إصابة زوجها بحالة مرضية استدعت دخولهما المستشفى.



وأضافت أنها رغم كل هذه الظروف، ما زالت تحب فصل الصيف بجماله وذكرياته.

كما توجهت بالشكر لرجال المرور الذين ساعدوها أثناء الحادث، مؤكدة أن ما حدث كان لطفاً إلهياً وحفظاً من الله.