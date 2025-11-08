مسلسل ورد وشوكولاتة.. مروة تصطدم مع صلاح في شهر العسل

في الحلقة الرابعة من مسلسل "ورد وشوكولاتة" تتصاعد الأحداث بشكل حاد، لتتحول رحلة الحب بين مروة التي تقدمها النجمة زينة، وزوجها السري صلاح الذي يجسد دوره النجم محمد فراج، إلى مواجهة مليئة بالخداع والانكسار، بعدما كانت مروة تظن أن رحلتهما إلى لبنان ستكون بداية جديدة لعلاقتهما المضطربة.

تسافر مروة مع صلاح إلى لبنان في محاولة لاستعادة الدفء بينهما، لكنها تصطدم منذ اللحظة الأولى بطبيعته المتحفظة والمراوغة. يرفض صلاح خروجها من الفندق بحجة أنهما معروفان وقد تلتقط لهما صور تُثير الجدل على السوشيال ميديا، بينما تشعر مروة أن وراء هذا التبرير رغبة في التحكم والسيطرة عليها، خاصة بعد أن يلمّح إلى أن علاقتهما تقوم على المتعة فقط، لا على الحب الحقيقي الذي كانت تحلم به.

تحاول مروة إنقاذ الموقف وتقترح عليه أن يتنكرا بملابس تخفي هويتهما ليتمكنا من الخروج بحرية، لكنه يصر على الرفض، قبل أن يوافق أخيراً رضوخاً لإلحاحها. غير أن سعادتها لا تكتمل، إذ يفاجأ صلاح بسفر زوجته شيرين (ريم الخشت) إلى لبنان، فيتغير سلوكه فجأة ويطلب من مروة مغادرة المكان بسرعة، ويتعامل معها بانفعال وعصبية تجرح كرامتها، ما يدفعها إلى الرحيل غاضبة ومكسورة الخاطر.

تجلس مروة وحيدة في أحد شوارع بيروت، منهارة من الصدمة، لتكتشف أن صلاح يحتضن زوجته ويقنعها بأنه في رحلة عمل. تلك اللحظة تشعل في داخلها رغبة قوية في الانتقام، لتتبدل ملامحها من عاشقة مجروحة إلى امرأة تستعيد قوتها، فيما تتلقى اتصالاً من صديقتها هناء (مها نصار)، المعدة في برنامجها، تخبرها فيه بوجود قضية ضخمة تتعلق بتجارة الأدوية، لتُصدم مروة حين تكتشف أن صلاح نفسه متورط فيها، فتقرر تحويل ألمها إلى سلاح جديد.

تلتقي مروة بصلاح في أحد الفنادق بعد أن دعاها لتهدئة الأمور، لكنه يحاول تبرير تصرفاته والاعتذار لها، ترد عليه بمرارة قائلة إن الأسبوع الذي سافرت لقضائه معه تحوّل إلى "شهر عسل لزوجته"، وتعلن رغبتها في العودة إلى القاهرة فوراً، لكن قرار الرحيل سيكون بداية لصراع جديد، إذ تقرر مروة أن تكشف كل شيء عبر برنامجها، وتفضح تورطه في قضية الأدوية على الملأ.

مسلسل ورد وشوكولاتة

يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاتة" إلى جانب زينة ومحمد فراج، كل من مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.