قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
مؤتمر المناخ كوب 30.. البرازيل تستضيف 50 ألف مشارك بالحاويات والسفن والمدارس وثكنات الجيش
بعد اعتراف ترامب بدور واشنطن.. إيران توجه رسالة حادة إلى مجلس الأمن
القبض على سائق ميكروباص سمح لشخص بالتشبث بالسيارة مرتدياً حذاء تزلج
ضرب وإتلاف.. إيداع الملاكم ووالده في قضية تعدي بيفرلي هيلز قفص الاتهام
هل التوبة والندم تمحي الصلوات التي لم يؤدها الشخص؟..دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ورد وشوكولاتة.. مروة تصطدم مع صلاح في شهر العسل

مسلسل ورد وشوكولاتة
مسلسل ورد وشوكولاتة
سعيد فراج

في الحلقة الرابعة من مسلسل "ورد وشوكولاتة" تتصاعد الأحداث بشكل حاد، لتتحول رحلة الحب بين مروة التي تقدمها النجمة زينة، وزوجها السري صلاح الذي يجسد دوره النجم محمد فراج، إلى مواجهة مليئة بالخداع والانكسار، بعدما كانت مروة تظن أن رحلتهما إلى لبنان ستكون بداية جديدة لعلاقتهما المضطربة.

تسافر مروة مع صلاح إلى لبنان في محاولة لاستعادة الدفء بينهما، لكنها تصطدم منذ اللحظة الأولى بطبيعته المتحفظة والمراوغة. يرفض صلاح خروجها من الفندق بحجة أنهما معروفان وقد تلتقط لهما صور تُثير الجدل على السوشيال ميديا، بينما تشعر مروة أن وراء هذا التبرير رغبة في التحكم والسيطرة عليها، خاصة بعد أن يلمّح إلى أن علاقتهما تقوم على المتعة فقط، لا على الحب الحقيقي الذي كانت تحلم به.

تحاول مروة إنقاذ الموقف وتقترح عليه أن يتنكرا بملابس تخفي هويتهما ليتمكنا من الخروج بحرية، لكنه يصر على الرفض، قبل أن يوافق أخيراً رضوخاً لإلحاحها. غير أن سعادتها لا تكتمل، إذ يفاجأ صلاح بسفر زوجته شيرين (ريم الخشت) إلى لبنان، فيتغير سلوكه فجأة ويطلب من مروة مغادرة المكان بسرعة، ويتعامل معها بانفعال وعصبية تجرح كرامتها، ما يدفعها إلى الرحيل غاضبة ومكسورة الخاطر.

تجلس مروة وحيدة في أحد شوارع بيروت، منهارة من الصدمة، لتكتشف أن صلاح يحتضن زوجته ويقنعها بأنه في رحلة عمل. تلك اللحظة تشعل في داخلها رغبة قوية في الانتقام، لتتبدل ملامحها من عاشقة مجروحة إلى امرأة تستعيد قوتها، فيما تتلقى اتصالاً من صديقتها هناء (مها نصار)، المعدة في برنامجها، تخبرها فيه بوجود قضية ضخمة تتعلق بتجارة الأدوية، لتُصدم مروة حين تكتشف أن صلاح نفسه متورط فيها، فتقرر تحويل ألمها إلى سلاح جديد.

تلتقي مروة بصلاح في أحد الفنادق بعد أن دعاها لتهدئة الأمور، لكنه يحاول تبرير تصرفاته والاعتذار لها، ترد عليه بمرارة قائلة إن الأسبوع الذي سافرت لقضائه معه تحوّل إلى "شهر عسل لزوجته"، وتعلن رغبتها في العودة إلى القاهرة فوراً، لكن قرار الرحيل سيكون بداية لصراع جديد، إذ تقرر مروة أن تكشف كل شيء عبر برنامجها، وتفضح تورطه في قضية الأدوية على الملأ.

مسلسل ورد وشوكولاتة

يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاتة" إلى جانب زينة ومحمد فراج، كل من مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مسلسل ورد وشوكولاتة زينة محمد فراج مها نصار مريم الخشت صفاء الطوخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

ترشيحاتنا

أرشيفية

الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد | تفاصيل

صورة أرشيفية

مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد

أرشيفية

محمد طارق: «القاهرة السينمائي 46» منصة عالمية بـ150 فيلماً بروح جديدة

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد