حفل أسطوري.. أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" بألمانيا

واصل النجم أحمد سعد نجاحاته ضمن جولته الغنائية الأوروبية، لليوم الثاني على التوالي، حيث أحيا خلال الساعات الماضية حفلًا غنائيًا أسطوريًا على مسرح يايلا أرينا في ألمانيا، وذلك بعد حفله الكبير في العاصمة الفرنسية باريس أول أمس.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا غير مسبوق، بحضور الآلاف من الجاليات العربية ومحبي أحمد سعد، الذين حرصوا على التواجد قبل انطلاق الحفل بساعات طويلة في انتظار نجمهم المفضل.

وتواجد "سعد" على مسرح الحفل وسط تجهيزات غير مسبوقة من حيث الإضاءة والمؤثرات البصرية والشاشات العملاقة مع عرض معادلات بصرية مع الأغاني بشكل مبتكر أبهر الجمهور.

وقدّم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، من بينها: مكسرات، تاني، اليوم الحلو ده، وسع وسع، قادر أكمل، وأنا مشيت، وسط أجواء مليئة بالطاقة والبهجة.

حفل أحمد سعد

حفلات أحمد سعد

ويواصل النجم أحمد سعد جولته الغنائية الأوروبية خلال الأيام القادمة عبر حفل جديد بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم ١٣ من نوفمبر الجاري ليستكمل الجولة الأوروبية بعد حفلي فرنسا وألمانيا.

أحمد سعد - شفتشي

من جهة أخرى، أطلق أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، خلال الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".