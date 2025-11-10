صاحب عمري.. تامر حسني يحتفي بمشاركة أحمد سعد في حفله الأخير بألمانيا

احتفي الفنان تامر حسني بنجاح حفلته الأخير مع الفنان أحمد سعد في ألمانيا.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي انسجرام وعلق قائلا :" وانا وحبيبي اللي نورني علي المسرح النجم الكبير اوي وصاحب عمري احمد باشا سعد من حفل ألمانيا فقرة مصرية اوي ".

من جانب آخر، احتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاد نجله آدم في أجواء عائلية دافئة، بحضور طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا وأمايا.

ونشر تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الاحتفال، ظهر فيها الجميع في حالة من السعادة، حيث حرص النجم المصري على مشاركة جمهوره بهذه المناسبة الخاصة، موجهاً رسالة حب لابنه آدم في يوم ميلاده.