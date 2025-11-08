قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا

تامر حسني وابنته تاليه
تامر حسني وابنته تاليه
سارة عبد الله

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر لجمهوره في فرنسا بعد حفله الأخير.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "جمهور فرنسا العظيم من كل الجاليات العربية والأجنبية مش عارف أشكركم إزاي على محبتكم وعددكم العظيم اللي قفل شوارع فرنسا بجد فرحتوني من قلبي وألف ألف شكر نورتوني وشرفتوني ورفعتوا راسي قدام تاليه كانت بتقولي قبل الحفلة وإحنا في الطريق يا بابا إنت معروف في الوطن العربي بس مش لدرجة فرنسا أنا خايفة ميكونش في حد قولتلها خليها على الله إن شاء الله هنرجع مبسوطين أنا وإنتي وفعلاً ربنا فرحنا وحقيقي كانت حفلة أفخر إنها في تاريخي".

وتابعت: “جمهور ألمانيا الغالي الحبيب جايلكم في الطريق حالاً ومستنيكم في حفلنا النهارده بالليل أشوفكم على خير”.

واحتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاد نجله آدم في أجواء عائلية دافئة، بحضور طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا وأمايا.

ونشر تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الاحتفال، ظهر فيها الجميع في حالة من السعادة، حيث حرص النجم المصري على مشاركة جمهوره بهذه المناسبة الخاصة، موجهاً رسالة حب لابنه آدم في يوم ميلاده.

تامر حسني جمهور فرنسا حفلة تامر حسني

