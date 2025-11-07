تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد نجله آدم بحضور بسمة بوسيل وابنتيه

احتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاد نجله آدم في أجواء عائلية دافئة، بحضور طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا وأمايا.

ونشر تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الاحتفال، ظهر فيها الجميع في حالة من السعادة، حيث حرص النجم المصري على مشاركة جمهوره بهذه المناسبة الخاصة، موجهاً رسالة حب لابنه آدم في يوم ميلاده.

كما لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهور تامر وبسمة، الذين أعربوا عن سعادتهم بظهورهما معًا من جديد في مناسبة عائلية، متمنين لهما دوام التفاهم لما فيه خير أطفالهما.

ويواصل تامر حسني في الوقت الحالي التحضير لأعماله الفنية الجديدة، بينما تستمر بسمة بوسيل في نشاطها بمجال تصميم الأزياء والموسيقى.