اللهم اقبله في أحبابك.. أحمد سعد ينعى المطرب إسماعيل الليثي

نعى المطرب أحمد سعد الراحل إسماعيل الليثي، والذي توفي مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ45عامًا.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ، البقاء لله والعزة والعظمة لله وحده لا شريك له - اللهم منك كل شيء ولك كل شيء - فقبل عبدك إسماعيل الليثي في أحبابك ، وأحباب نبيك وأحباب أحبابك- ومتعه بالنظر الي وجهك الكريم".

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.