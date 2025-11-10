مصطفى كامل ناعيا إسماعيل الليثي: أشعر بحزن شديد وكأنني فقدت أحد أفراد دمي

نعى مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، بعد أن وافته المنية اليوم داخل مستشفى ملوي بالمنيا، إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق أسيوط.

وكتب مصطفى كامل، في بيان صحفي: «أعزي الوسط الفني وأسرة الفنان الراحل إسماعيل الليثي، فهو من أنقى وأجمل الناس الذين عرفتهم، ورغم أن علاقتي به لم تكن قوية، إلا أن سلوكه الطيب وتواضعه وخلقه الرفيع تركوا في نفسي أثرًا كبيرًا، وأشعر بحزن شديد وكأنني فقدت أحد أفراد دمي».

وأضاف: «حين وصلني خبر وفاته، انتابني حزن عميق، فقد كنت أتابع حالته الصحية أولًا بأول، وكانت زوجتي وأولادي دائمًا يدعون له بالشفاء، وكنت أتمنى من كل قلبي أن يقوم بالسلامة، ولكنها إرادة الله وقضاؤه».

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.