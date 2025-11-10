مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف الحزن العميق الذي عاشه قبل وفاته

كشف جيرمي، مدير أعمال الفنان الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، عن التأثير الكبير لفقدان نجل الفنان على حياته قبل رحيله. وأوضح أن الليثي ظل محاطًا بالحزن بعد وفاة ابنه، وأن هذه الصدمة أثرت عليه بشكل بالغ.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2، وصف جيرمي الفنان بأنه شخص عاطفي ومحب للآخرين، لكنه يميل إلى الكتمان ولا يبوح بمشاعره، خاصة بعد فقدانه نجله، حيث كان يقضي معظم وقته بمفرده غارقًا في الحزن.

وأشار إلى أن الليثي كان يتمنى رؤية ابنه باستمرار، وأن رحيله ترك فراغًا كبيرًا في حياته، مؤكدًا أن هذه الخسارة أثرت على حالته النفسية قبل وفاته، وجعلت حياته تمر في عزلة وحزن شديد.