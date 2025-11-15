ربنا يطمنا عليك.. محمد رمضان يساند أحمد سعد بعد حادث السخنة

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير في طريق العين السخنة.

وكتب محمد رمضان عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “ربنا يطمنا عليك يا سعدة ويقومك بالسلامة لعيلتك وحبايبك”.

وتعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة خلال الساعات الماضية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني ، أن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف أمس بالقاهرة، وتم نقله حاليًا إلى أحد المستشفيات ويتواجد معه شقيقه عمرو سعد.

الحالة الصحية لـ أحمد سعد

وأكدت زوجة أحمد سعد أن الفنان سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وتألق الفنان أحمد سعد، في حفله الغنائي الذي أحياه مساء الخميس الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حضور جماهيري ضخم من الجاليات العربية في مختلف دول أوروبا.

وقدم الفنان أحمد سعد، خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، أبرزها: وسع وسع، اليوم الحلو ده، تاني، عليكي عيون، اختياراتي، ألف مرة، مكسرات، إضافة إلى أغنية أخويا ده.