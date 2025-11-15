عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها

شارك الفنان رامي صبري، رسالة للفنانة رنا سماحة بعد أن ذكرت دوره في الصلح بينها مع طليقها الملحن سامر أبو طالب في إحدى اللقاءات.

ورد رامي صبري على الفنانة رنا سماحة، عبر ستوري حسابه على انستجرام، وكتب: “يا رنا انتي اختي الصغيرة وسامر أخويا وكنت بجد عاوز اهدي بينكم عشان ابنكم الجميل ربنا يحفظه بس معلش ان شاء الله الدنيا تهدى بينكم يا حبايبي”.

رامي صبري على انستجرام

طلاق رنا سماحة

كشفت المطربة رنا سماحة، أسباب إنفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب لأول مرة، بعد زواج استمر 5 سنوات، ورفعها قضية خلع مؤخرًا

وقالت رنا سماحة خلال لقائها مع برنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": انفصلنا لما كنت حامل ورجعنا حطينا شروط عشان مكناش حاطين لحياتنا شروط قبل كده,, كل واحد فينا مختلف وكان عايش بطريقة مختلفة ومش عايز الطرف التاني يأثر أو يسيطر عليه أو يغير فيه حاجة لما حطينا الشروط عشان نكمل ده محصلش".

واستكملت رنا حديثها: مش شروط على قد ما هي أساسيات.. زي الخصوصية بتاعت البيت لازم تكون بين الزوج والزوجة مش بس فكرة جوازي، لكن أحس أني ست وعايزة الطرف التاني يكون سندي وضهري، كنت حاسه اني لوحدي وبشيل مسؤولية نفسي، أحيانا كان بيساعدني، أنا وسامر اتجوزنا بسرعة رهيبة مكنش في بينا قصة حب كبيرة، مهما كان صاحبي قفلة البيت حاجة تاني على الشخصين".

وتابعت رنا سماحة لـ "أوضة ضلمة"، قائلة: تاني مرة قررت مش هرجع والحياة وقفت هنا مش هكمل يوم واحد تاني مكنش راضي يطلقني كان عنده نفس إحساسي انه عايز يطلق ومحاولش يتمسك بيا".