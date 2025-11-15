قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سمنة على عسل.. وائل جسار يرد على شائعات انفصاله عن زوجته

وائل جسار وزوجته
وائل جسار وزوجته

نفى الفنان وائل جسار، ما تردد من شائعات حول انفصاله عن زوجته «ميري جسار»، والتي أثارت تساؤلات جمهوره خلال الفترة الماضية. 

وقال وائل جسار، عبر برنامج ET بالعربي: «الشائعات لا تشغلنى... أنا وزوجتي سمنة على عسل وإن شاء الله مدى العمر». 

وائل جسار - حب زمان 

طرحت إحدى شركات الصوتيات والمرئيات، كليب الفنان وائل جسار الجديد «حب زمان»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

كليب حب زمان لـ وائل جسار، من كلمات: أحمد أبو زهرة، ألحان: زعيم، توزيع موسيقي: أحمد علي، ميكس وماستر: أمير محروس. 

أغاني وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني. 

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة. 

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أحدث أغاني وائل جسار

في شهر فبراير الماضي، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة". 

وائل جسار طرح أيضا أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وائل جسار الفنان وائل جسار أغاني وائل جسار زوجة وائل جسار

