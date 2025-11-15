محظوظة إني اشتغلت معاها.. رانيا فريد شوقي تهنئ سميرة أحمد في عيد ميلادها

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، سميرة أحمد بمناسبة عيد ميلادها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وكتبت رانيا فريد شوقي: "النهاردة عيد ميلاد الفنانة والمنتجة الكبيرة سميرة أحمد نجمة بتاريخ طويل وبصمة ما تتنسيش في السينما والتليفزيون، وأنا محظوظة إني اشتغلت معاها في مسلسل ماما في القسم، ومع العظيم محمود يس، والمؤلف الموهوب يوسف معاطي، والمخرجة المبدعة رباب حسين كل سنة وهي طيبة، وربنا يديها الصحة ويخليها دايمًا منوّرة بعطائها وحبها للفن".

سميرة أحمد تتصدر تريند موشرات البحث

وتصدرت الفنانة سميرة أحمد تريند مؤشر البحث جوجل بعد ظهورها في برنامج مع الاعلامي محمود سعد.

وتحدثت الفنانة سميرة أحمد، عن كواليس وفاة الفنانة سعاد حسني، قائلة:" لما شفت النعش قلت إخص عليكي يا زوزو ".

وقالت سميرة أحمد ، في حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، :" بصيت ورايا وقلت لنادية يسري سعاد رمت نفسها إزاي، وقالتلي مش هقولك وشخطت فيا ".