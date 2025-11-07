نعش سعاد حسني | سميرة أحمد تتصدر تريند موشر البحث جوجل .. لهذا السبب

تصدرت الفنانة سميرة أحمد تريند مؤشر البحث جوجل بعد ظهورها في برنامج مع الاعلامي محمود سعد.

تحدثت الفنانة سميرة أحمد عن كواليس وفاة الفنانة سعاد حسني، قائلة:" لما شفت النعش قلت إخص عليكي يا زوزو ".



وقالت سميرة أحمد في حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، :" بصيت ورايا وقلت لنادية يسري سعاد رمت نفسها إزاي، وقالتلي مش هقولك وشخطت فيا ".

وفي سياق آخر، قالت سميرة أحمد: "تربيت في تحت الربع بالدرب الأحمر وانا بحن كتير للمكان اللي اتربيت فيه والجيران بيسألوا عليا لغاية النهاردة".

وتابعت سميرة أحمد: "لما كنا في الدرب الأحمر امي دعت لي وقالتلي هتوصلي وتبقي نجمة ".

وأكملت سميرة أحمد: "مشواري الفني احلى حاجة حصلت في حياتي وطبيعي إن الواحد يكافح عشان يوصل للي هو عايزه".