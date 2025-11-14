قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رافعًا علم مصر.. أحمد سعد يتألق في حفل كامل العدد بلندن |صور

أحمد البهى

واصل النجم أحمد سعد نجاحاته في جولته الأوروبية بحفله الثالث، الذي أحياه خلال الساعات الماضية في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية ومحبيه في مختلف دول أوروبا، في حفل رفع شعار كامل العدد.

وجاء الحفل ضمن أبرز الفعاليات الغنائية في أوروبا مؤخرًا، حيث ظهر بتنظيم مميز وتجهيرات متقدمة في الصوت والإضاءة والمؤثرات البصرية. ومع دخول أحمد سعد إلى المسرح، تفاعل معه الجمهور بحفاوة شديدة، ليقوم برفع علم مصر وسط التصفيق والصيحات، قائلاً: «اسمحوا لي أرفع علم بلدي مصر في أول حفل لي في لندن».

وقدّم سعد خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، منها: وسع وسع، اليوم الحلو ده، تاني، عليكي عيون، اختياراتي، ألف مرة، مكسرات، بالإضافة إلى أغنية أخويا بمشاركة الملحن إيهاب عبدالواحد.

وعقب انتهاء الحفل، احتشد الجمهور حول سيارة أحمد سعد خارج المسرح لالتقاط الصور التذكارية معه، ما تسبب في تزاحم كبير أدى إلى إغلاق الشوارع المحيطة بالمسرح لفترة قصيرة.

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الرذائل

هل يؤخر الصبي عن مكانه فى الصف الأول رغم حرصه على الصلاة مبكرًا؟

هل يؤخر الصبي عن مكانه بالصف الأول رغم حرصه على الصلاة مبكرًا؟

حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد

حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. الإفتاء توضح

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

