رافعًا علم مصر.. أحمد سعد يتألق في حفل كامل العدد بلندن |صور

واصل النجم أحمد سعد نجاحاته في جولته الأوروبية بحفله الثالث، الذي أحياه خلال الساعات الماضية في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية ومحبيه في مختلف دول أوروبا، في حفل رفع شعار كامل العدد.

وجاء الحفل ضمن أبرز الفعاليات الغنائية في أوروبا مؤخرًا، حيث ظهر بتنظيم مميز وتجهيرات متقدمة في الصوت والإضاءة والمؤثرات البصرية. ومع دخول أحمد سعد إلى المسرح، تفاعل معه الجمهور بحفاوة شديدة، ليقوم برفع علم مصر وسط التصفيق والصيحات، قائلاً: «اسمحوا لي أرفع علم بلدي مصر في أول حفل لي في لندن».

وقدّم سعد خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، منها: وسع وسع، اليوم الحلو ده، تاني، عليكي عيون، اختياراتي، ألف مرة، مكسرات، بالإضافة إلى أغنية أخويا بمشاركة الملحن إيهاب عبدالواحد.

وعقب انتهاء الحفل، احتشد الجمهور حول سيارة أحمد سعد خارج المسرح لالتقاط الصور التذكارية معه، ما تسبب في تزاحم كبير أدى إلى إغلاق الشوارع المحيطة بالمسرح لفترة قصيرة.