حجز «سكن لكل المصريين 7».. دليل الاستعلام والسداد عبر الخط الساخن
شجاعة الزوج .. حسنية سهروا واتسلوا بيها بقرشين حشيش في عاركة تجار مخدرات قرايبها
استغاثة مواطنة مصرية في الإمارات بعد احتجازها.. ورد عاجل من مجلس الوزراء
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية وتقترب من تأكيد تأهلها إلى مونديال 2026

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
إسلام مقلد

واصل منتخب إسبانيا عروضه القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا عريضًا خارج أرضه على جورجيا بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب بوريس بايتشادزه مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الخامسة.

هجوم ضاغط

بدأ "لا روخا" المباراة بأسلوب هجومي ضاغط، أسفر سريعًا عن ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد لمسة يد داخل المنطقة، وتقدم ميكيل أويارزابال لتنفيذها، ليضع الكرة بثقة في الشباك في الدقيقة 11، معلنًا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 22، ضاعفت إسبانيا تفوقها بجملة فنية مميزة بدأت من الجهة اليسرى وانتهت بتمريرة دقيقة من بيدري نحو مارتين زوبيميندي داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بمهارة فوق الحارس مضيفًا الهدف الثاني.

مواصلة التهديف

واستمرت الهيمنة الإسبانية، ليصنع أويارزابال تمريرة حاسمة أخرى في الدقيقة 35 من الجهة اليسرى، وصلت إلى فيران توريس الذي أسكنها الشباك بسهولة، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للضيوف وسط تراجع واضح لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصلت إسبانيا سيطرتها الكاملة على مجريات اللقاء، قبل أن يعود أويارزابال لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63 بضربة رأس قوية بعد عرضية متقنة، ليسجل ثاني أهدافه ويؤكد التفوق الإسباني المطلق.

التاريخ كان شاهدًا على أفضلية إسبانيا، إذ حققت 8 انتصارات في 9 مواجهات سابقة أمام جورجيا، مقابل فوز وحيد للأخيرة، مع تسجيل "لا روخا" 24 هدفًا مقابل 5 فقط للمنتخب الجورجي، وهو ما انعكس بوضوح في أداء مباراة اليوم.

وبهذا الانتصار، يقترب المنتخب الإسباني من حسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، بينما تتضاءل فرص جورجيا التي أصبحت بحاجة لمعجزة في الجولات المتبقية، وانتظار تعثر المنافسين للحفاظ على آمالها الضئيلة.

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

