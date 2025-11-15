إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية وتقترب من تأكيد تأهلها إلى مونديال 2026

واصل منتخب إسبانيا عروضه القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا عريضًا خارج أرضه على جورجيا بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب بوريس بايتشادزه مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الخامسة.

هجوم ضاغط

بدأ "لا روخا" المباراة بأسلوب هجومي ضاغط، أسفر سريعًا عن ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد لمسة يد داخل المنطقة، وتقدم ميكيل أويارزابال لتنفيذها، ليضع الكرة بثقة في الشباك في الدقيقة 11، معلنًا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 22، ضاعفت إسبانيا تفوقها بجملة فنية مميزة بدأت من الجهة اليسرى وانتهت بتمريرة دقيقة من بيدري نحو مارتين زوبيميندي داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بمهارة فوق الحارس مضيفًا الهدف الثاني.

مواصلة التهديف

واستمرت الهيمنة الإسبانية، ليصنع أويارزابال تمريرة حاسمة أخرى في الدقيقة 35 من الجهة اليسرى، وصلت إلى فيران توريس الذي أسكنها الشباك بسهولة، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للضيوف وسط تراجع واضح لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصلت إسبانيا سيطرتها الكاملة على مجريات اللقاء، قبل أن يعود أويارزابال لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63 بضربة رأس قوية بعد عرضية متقنة، ليسجل ثاني أهدافه ويؤكد التفوق الإسباني المطلق.

التاريخ كان شاهدًا على أفضلية إسبانيا، إذ حققت 8 انتصارات في 9 مواجهات سابقة أمام جورجيا، مقابل فوز وحيد للأخيرة، مع تسجيل "لا روخا" 24 هدفًا مقابل 5 فقط للمنتخب الجورجي، وهو ما انعكس بوضوح في أداء مباراة اليوم.

وبهذا الانتصار، يقترب المنتخب الإسباني من حسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، بينما تتضاءل فرص جورجيا التي أصبحت بحاجة لمعجزة في الجولات المتبقية، وانتظار تعثر المنافسين للحفاظ على آمالها الضئيلة.