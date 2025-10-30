قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
رياضة

منتخب ناشئي اليد يُواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال المغرب .. الليلة

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإسباني مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في المغرب، وسط طموحات كبيرة من أبناء الفراعنة لمواصلة التألق وتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل اليد المصرية الحافل بالبطولات.

وتنطلق المباراة المنتظرة بين مصر وإسبانيا في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة أون سبورت 1 بتعليق خالد خيري.

مشوار الفراعنة في البطولة

قدم منتخب مصر أداءً مميزًا منذ انطلاق البطولة، حيث تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة عقب تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على كل من البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، ليؤكد أحقيته في بلوغ نصف النهائي ومواجهة إسبانيا متصدر المجموعة الثانية.

طموحات مصرية وأجواء حماسية

ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني في مواصلة العروض القوية والتركيز على الجانب الدفاعي والهجومي أمام منتخب إسبانيا المعروف بسرعة لاعبيه وتنظيمهم التكتيكي العالي.

كما يعلق الجمهور المصري آمالًا كبيرة على الروح القتالية والندية التي تميز لاعبي الفراعنة، والذين اعتادوا التألق في مختلف المراحل السنية، امتدادًا لتاريخ كرة اليد المصرية المشرف على المستويين القاري والعالمي.

ويذكر أن بطولة العالم للناشئين تحت 17 عامًا تُقام خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025 بمشاركة 12 منتخبًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات.

