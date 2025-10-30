إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد

سطر منتخب مصر للناشئين 2008 لكرة اليد بقيادة مدربه عماد إبراهيم اسمه بأحرف من ذهب بعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

فاز منتخبنا اليوم على إسبانيا بنتيجة 31/28 في مباراة ملحمية قدمها منتخبنا ونجح في إحباط كل محاولات بطل أوروبا والمرشح الاول للفوز بالبطولة في التأهل لنهائي المونديال ، بهذا الفوز التاريخيّ تأهل منتخبنا الي نهائي البطولة ويستعد لمواجهة ألمانيا.

وكان الشوط الأول انتهى من مباراة مصر وإسبانيا انتهى بالتعادل 12/12.

وواصل منتخبنا عروضه المميزة للغاية بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته ببطولة العالم وسط أداء أسطوري من لاعبي الفراعنة.