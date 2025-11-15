قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
أقل سعر دولار اليوم 16-11-2025
رسالة نارية من محمد طارق لمجلس الزمالك: أين مجلس الإدارة من جنازة صبري؟
تريزيجيه: أي إخفاق مع الأهلي ما بنامش بسببه.. وقلت للاعيبه «بطولة السوبر على شرفي» ولازم نرجع بيها
تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026
رسالة مؤثرة .. خالد الغندور يناشد الزمالك: «انقذوا أسرة محمد صبري»
كل ماتش كأنه نهائي.. «تريزيجيه»: أنا بنزل ماتشات الأهلي «شايل حمل الجماهير»
القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور
مغامرة فنية جديدة.. ريهام عبد الغفور تخوض أخطر أدوارها وتجسّد شخصية مصابة بمتلازمة داون
يارتني ما سبت ايديها.. تركت يد والدتها ليخطفها ذئب في محل وينهي برائتها
أخبار التوك شو| متحدث الصحة يتدخل لحل أزمة مريض قلب على الهواء.. وأحمد موسى يتغنى بتطوير حدائق الفسطاط
ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟
حوادث

شجاعة الزوج .. حسنية سهروا واتسلوا بيها بقرشين حشيش في عاركة تجار مخدرات قرايبها

كتب محمد عبدالله :

“الثقة العمياء بين الأقارب .. الحكاية بدأت داخل العائلة من أحد الشوارع الضيقة داخل منطقة الهرم ..لم يتصور أحد الفلوس تدفع شخص لأن ينتهك شرف قريبته المتزوجة هو وأصدقائه لسداد ديون” .. القصة كاملة.. 

حسنية فتاة متزوجة برجل ولكن لديها ابن عمها يعيش معها في نفس العقار التي تقطن به ولكنه كان يتاجر في المخدرات ..ديلر صغير يوزع علي راغبي المخدرات من الحشيش يحصل علي بضاعته من تجار مخدرات يقوم ببيعها وسداد المال إلا أن نصيبه كان عندما تعاون مع أحد أقاربه الذي كان يتاجر في المخدرات وكان يعطيه المخدرات حتى جاء يوم وطلب منه كمية كبيرة من المخدرات من أجل رغبته في تحسين دخله وزيادة الأموال مقابل زيادة النسبة ولكنه لم يكن يدرك أن قريبه سينصب له فخ وقام بإعطاءه مخدرات مضروبة وعندما حاول أن يبيعها فشل وحدث مشادات بينه وبين المتعاملين معه ورفضوا أن يدفعوا المال مقابل تلك البضاعة وحاول أن يردها لكن قريبه رفض وانكر ذلك وطلب الأموال في اسرع وقت وهدده بالقتل ولأن لا يملك سطوة أو قوة فقرر الهرب من مكانه لحين التصرف في الأموال فأخذ قريبه يطارده في كل مكان وعندما عجز عن الوصول إليه هدده بالتعدي علي والديه ولكنه رفض أن يسلم نفسه لهم وظل هاربا وفي أحد الأيام ذهب قريبه الي منزله ليهدد والده ووالدته فوجد بنت عم الديلر الهارب لديهم في المنزل وأعجب بها وقرر أن يحاول معها لإقامة علاقة غير شرعية مع علمه أنها متزوجة فرفضت ثم جاء في يوم وقام بالاتصال عليها وادعي أن لديه شغلانه لزوجها الذي يعمل تاجر ملابس وعرض عليها أن تأتي لمخزن واعطاها العنوان وهو في مكان مهجور داخل عقار يمتلكه فحضرت الفتاة التي تدعي حسنية إلي ذلك المكان لتفاجأ بأنه ينصب لها فخا وأحضر مجموعة من البلطجية اصدقائه وقال لها بمزاجك ننام معاك ولا غصبا عنك فحاولت الصراخ فكمم فمها ثم اخذها بالقوة الي شقته في الدور العلوي وبدأ هو والبلطجية التناوب عليها غصبا وأخذ يردد ده دين ابن عمك اللي بتخدمي أبوه وأمه ولكي يضمن صمتها قام بتصويرها عاريه وهم يتناوبون عليها .. وعندما عادت الفتاة للمنزل خافت ان تخبر زوجها ثم عاد المجرم ليطلب منها الحضور مرة أخري لأنها لم تشبع رغبته في المرة السابقة وأخذ يطاردها وهي لم ترد عليه فبدأ يهددها بالفيديوهات فما وجدت طريقة للتصدي له غير أن تخبر زوجها والذي تعرض لصدمه ظل عليها ايام لا يخرج من المنزل حتي استجمع شجاعته وقرر أن يذهب معها لقسم الشرطة وتم تحرير محضر وأحيل الى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها وأمرت بضبطه وإحضاره وآخرون هاربون وتم القبض عليه وتم تحرير هاتفه ووجد عليه الغيديوهات ثم اعترف بالتحقيقات أنه عندما فعل ذلك كان بدافع الانتقام من ابن عمها الهارب منه والذي لم يسدد ثمن المخدرات التي أعطاها له وتم إحالته للمحاكمة. 

جريمة اغتصاب مخدرات حشيش

