فيريرا يمهل الزمالك 10 أيام قبل شكواه في فيفا والنادي يتجاهل وكيله

قال الإعلامي جمال الغندور إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك أمهل النادي الأبيض 10 أيام قبل التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "فيريرا عقد جلسة أولى مع مسؤولي نادي الزمالك ولم يتوصل فيها إلى اتفاق حيث تمسك فيها المدرب بمستحقاته كاملة"٠

تابع :"وغادر يانيك فيريرا القاهرة منذ 3 أيام بعدما لم يتم تحديد جلسة جديدة مع المدرب وأبلغهم أنه سيتم تقديم شكوى في فيفا".

واختتم :"كما تجاهل مسؤولو نادي الزمالك وكيل أعمال يانيك فيريرا الأمر الذي أدي إلى الاستقرار على اتخاذ خطوات تصعيدية في الملف".