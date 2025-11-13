عبد الحميد بسيوني: فيريرا تسبب في أزمات كبيرة للزمالك.. وعبد الرؤوف يستحق الدعم

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لحرس الحدود، أن البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق تسبب في أزمات كبيرة داخل الفريق الأبيض سواء على المستوى الفني أو البدني، مشيرًا إلى أن الوقت كان ضيقًا أمام أحمد عبد الرؤوف لإصلاح كل هذه المشكلات دفعة واحدة.

وقال بسيوني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن عبد الرؤوف قدّم مباراة قوية أمام بيراميدز، ونجح في غلق المساحات أمام فريق يضم لاعبين على مستوى عالٍ، لكن الفريق افتقد للشراسة الهجومية وكانت الخطورة في الثلث الأخير من الملعب شبه معدومة.

سيف الدين الجزيري

وأضاف أن من وجهة نظره كان الأفضل الاعتماد على سيف الدين الجزيري في نهائي كأس السوبر أمام الأهلي، باعتباره لاعبًا صاحب خبرات وقدرات هجومية كبيرة، مؤكدًا أن الزمالك على الجانب الهجومي لم يظهر بالشكل المطلوب، بينما نجح عبد الرؤوف في إصلاح أخطاء دفاعية واضحة ظهرت خلال فترة المدرب السابق يانيك فيريرا.

الأهلي يمتلك شراسة هجومية

وأوضح بسيوني أن الأهلي فريق يمتلك شراسة هجومية كبيرة لأنه يهاجم من كل الأطراف، مشيرًا إلى أن عبد الرؤوف كان بحاجة للاعتماد على لاعبين أصحاب قدرات دفاعية عالية إلى جانب العناصر الخبرة في مثل هذه المباريات.

وتابع مؤكدًا أن الزمالك يعاني من أزمة واضحة في الشق الهجومي، ويتطلب وقتًا ودعمًا لمعالجتها، مشددًا على أن عبد الرؤوف يمتلك المقومات، ويمكنه تحسين الوضع في الفترة المقبلة.

واختتم بسيوني تصريحاته قائلًا إن مجلس إدارة الزمالك يجب أن يدعم أحمد عبد الرؤوف ويقف خلفه، لأنه – على حد وصفه – أفضل من مدربين كثيرين تولوا قيادة الفريق في الفترة الأخيرة، ولديه القدرة على إعادة الزمالك للطريق الصحيح إذا حصل على الوقت والدعم الكافي.