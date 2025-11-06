الإدارة حددت الراتب .. من هو مدرب الزمالك الجديد بعد إقالة فيريرا؟

يواصل مجلس إدارة نادى الزمالك جهوده للبحث عن مدير فنى أجنبى لتولى القيادة الفنية للفريق، وذلك عقب رحيل المدرب البلجيكى يانيك فيريرا.

وأعلن الزمالك عن إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للفريق من منصبه على خلفية سوء نتائج الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تحديد راتب مدرب الزمالك

استقرت إدارة الزمالك بالاتفاق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي على تخصيص ميزانية مالية قيمتها 75 ألف دولار شهريا راتبا للمدير الفني الأجنبي الجديد في الفترة المقبلة.

وقررت إدارة الزمالك تكليف جون إدوارد المدير الرياضي بتقديم ترشيحات المدير الفني الأجنبي الجديد المنتظر له تولي المهمة بعد إقالة يانيك فيريرا عن تدريب الزمالك مؤخرا.

وطالبت إدارة الزمالك جون إدوارد بالابتعاد عن الأسماء المغمورة وغلق صفحة استقدام " يانيك فيريرا جديد " خاصة وان الأخير عندما تولى المهمة قبل بداية الموسم كان اختياره مثار جدلا واسعا في ظل عدم تحقيقه أية ألقاب كبرى في مسيرته التدريبية.

واتفقت إدارة الزمالك مع حسين لبيب رئيس النادي على مناقشة كافة مفاوضات المدير الفني الأجنبي الجديد مع جون إدوارد لضمان عدم تكرار سيناريو يانيك فيريرا في المستقبل.

أبرز المرشحين لخلافة فيريرا

يتصدر قائمة المرشحين لخلافة فيريرا مدرب الزمالك السابق باتريس كارتيرون، الذى قاد الفريق سابقاً وحقق معه ثلاثة ألقاب مختلفة. ويعتبر كارتيرون خياراً جيداً بسبب معرفته الجيدة بفريق الزمالك وأجواء المنافسة في الدوري المصري.

أما الخيار الثاني هو البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب السابق للفريق، الذي قد يكون أحد الخيارات المتاحة للنادي، في حين أن الأسماء الأخرى التي ظهرت على السطح تشمل المغربي حسين عموتة، الذي يدرب حالياً فريق أم صلال القطري. ورغم ذلك، يواجه جوميز وتحديداً الزمالك أزمة مستحقات متأخرة لم تُحل بعد.

في حال تعذر التعاقد مع مدرب أجنبى، فإن الزمالك ينظر إلى خيارات محلية أخرى، والتي تشمل المدربين المصريين طارق مصطفى وخالد جلال. ويبدو أن فرصة طارق مصطفى تعتبر أكبر، حيث سبق وأن كان الزمالك قد عرض عليه قيادة الفريق في وقت سابق، ولكن إدارة البنك الأهلي تمسكت باستمراره آنذاك.

الآن، يبدو أن مهمة مصطفى ستصبح أسهل في حال رغب الزمالك في التعاقد معه، خاصة إذا تمكن من إنهاء عقده مع النادي الليبي الذي يدربه في الوقت الحالي.