تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف أمام نظيره فريق بيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.





القنوات الناقلة للقاء الزمالك وبيراميدز

تنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائية بطولة كاس السوبر المصري.



حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

أسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي البطولة إلي الحكم الدولي محمد معروف.



وسبق للحكم الدولي محمد معروف أن تم تعيينه حكماً للقاء الزمالك وبيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كاس السوبر المصري عام 2024 والذى تغلب خلاله الفارس الأبيض على الفريق السماوي بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.



غيابات الزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واحدًا من أبرز عناصره الهجومية في مواجهة بيراميدز، حيث يغيب البرازيلي خوان بيزيرا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري، والتي غادرها متأثرًا بالإصابة وسط حالة من البكاء.



كما يغيب نبيل عماد دونجا عن اللقاء نتيجة العقوبة الموقعة عليه من النسخة الماضية للبطولة.



غيابات بيراميدز أمام الزمالك

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز 5 نجوم سوبر فى مباراة الزمالك فى نصف نهائي كأس السوبر المصري والتي جاءت على النحو التالي:

بلاتي توريه (إصابة)، رمضان صبحي (إصابة)، أسامة جلال (إصابة)، مصطفى فتحي (إصابة)، يوسف أوباما (إصابة)



تعليمات مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى السوبر

من جانبه، شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، على لاعبيه بضرورة التركيز الشديد داخل منطقة جزاء المنافس وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص السانحة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات فريق بيراميدز ويمنح الأبيض الأفضلية في اللقاء.



كما حرص الجهاز الفني على دراسة المنافس خلال اليومين الماضيين عبر تحليل فني بالفيديو لمباريات بيراميدز الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف، والتعرف على أسلوب اللعب سواء في الاستحواذ أو التحضير، بجانب تحديد مفاتيح اللعب والأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الفريق السماوي.



الزمالك وصيفا بـ السوبر

حصد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 15 لقبا فى بطولة كأس السوبر المصري



فيما نال فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 4 ألقاب فى بطولة كأس السوبر المصري على مدار تاريخه



بينما حصلت فريق المقاولون وطلائع الجيش وحرس الحدود علي لقب وحيد في بطولة كأس السوبر المصري.



تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

التقى الزمالك وبيراميدز في 23 مباراة بمختلف البطولات حقق الزمالك الفوز في 13 مواجهة مقابل 4 انتصارات فقط لبيراميدز بينما حسم التعادل 6 مباريات بينهما.



وأحرز لاعبو الزمالك 33 هدفًا في شباك بيراميدز بينما أحرز الأخير 23 هدفًا في مرمى الزمالك.



تعليمات أخيرة في الزمالك

يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المحاضرة الفنية الختامية على اللاعبين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت مصر، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.



موعد تحرك حافلة الزمالك

من المقرر أن تتحرك حافلة الفريق إلى ملعب ستاد آل نهيان في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات الخامسة والنصف بتوقيت مصر.



تشكيل الزمالك المتوقع

من المنتظر أن يعتمد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأبيض، على تشكيل قوي في مواجهة السماوي في لقاء الليلة المرتقب.



ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:



حراسة المرمى: مهدي سليمان



خط الدفاع: عمر جابر – محمد إسماعيل – محمود الونش – محمود بنتايج



خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد



خط الهجوم: ناصر ماهر – عدي الدباغ – شيكو بانزا



تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك

من المنتظر أن يدفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للسماوي، بتشكيل قوي ومتوازن في مواجهة الفارس الأبيض الليلة، سعيًا لبلوغ المباراة النهائية.



ويأتي التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي



خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – مهند لاشين – أحمد عاطف قطة



خط الهجوم: إيفرتون داسيلفا – فيستون ماييلي